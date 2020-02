Joaquin Phoenix a primit OSCARUL pentru cel mai bun actor

Joaquin Phoenix a primit premiul Oscar pentru cel mai bun actor, pentru rolul din "Joker", la cea de-a 92-a ediţie a galei Academiei de film americane, care are loc duminică noapte, la Dolby Theatre din Los Angeles.

L acelaşi premiu au mai fost nominalizaţi Antonio Banderas ("Pain and Glory"), Leonardo DiCaprio ("Once upon a time... in Hollywood"), Adam Driver ("Marriage Story"), Jonathan Pryce ("The Two Popes").

Joaquin Phoenix a dominat acest sezon, cu interpretarea magistrală a rolului din "Joker". Phoenix a mai fost nominalizat la Oscar de trei ori ("Gladiator", "Walk the Line" și "The Master"). Deși niciun actor nu a câștigat vreodată Oscarul pentru un rol principal într-un film inspirat din benzi desenate, Joaquin Phoenix a creat un precedent.

Anul trecut, premiul Oscar pentru cel mai bun actor i-a revenit lui Rami Malek, pentru rolul din "Bohemian Rhapsody".