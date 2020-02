Joaquin Phoenix, protagonistul filmului "Joker", a câştigat premiul BAFTA pentru cel mai bun actor în rol principal duminică seară, la Londra, în cadrul celei de-a 73-a ediţii a galei organizate de British Academy of Film and Television Arts, informează EFE, potrivit Agerpres.

Joaquin Phoenix i-a devansat pe Leonardo DiCaprio ("Once Upon a Time... in Hollywood"), Adam Driver ("Marriage Story"), Taron Egerton ("Rocketman") şi Jonathan Pryce ("The Two Popes"), nominalizaţi în aceeaşi categorie.Acesta este primul trofeu BAFTA din cariera actorului, care a mai fost recompensat anul acesta cu Globul de Aur pentru interpretarea din "Joker".

Citește și: Tudor Gheorghe rupe tăcerea. Cum le răspunde celor care l-au atacat



În 2019, Rami Malek a fost desemnat cel mai bun actor în rol principal în cadrul ceremoniei BAFTA pentru interpretarea din filmul "Bohemian Rhapsody".



Cea de-a 73-a ceremonie de decernare a premiilor BAFTA se desfăşoară la Royal Albert Hall din Londra şi este prezentată de Graham Norton.