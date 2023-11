Jocul făcut de Erdogan - Turcia exportă masiv materiale militare către Rusia

Exporturile turceşti de bunuri folosite în domeniul militar au crescut alarmant către Rusia. SUA şi aliaţii se îngrijorează de rolul real pe care Ankara îl ocupă între interesele Occidentului şi cele ale Moscovei, notează Mediafax.

Exporturile Turciei de bunuri vitale care susţin maşinăria de război a Rusiei au crescut în acest an, ceea ce a sporit îngrijorarea SUA şi a aliaţilor săi cu privire la rolul pe care Ankara îl ocupă între interesele Occidentului şi cele are Moscovei, scrie Financial Times, citat de Ziarul Financiar.

Comerţul aflat în plina expansiune şi creşterea corespunzătoare a importurilor în Turcia a 45 de materiale civile folosite de armata rusă au subminat încercările SUA şi ale Europei de a reduce capacitatea de echipare militară a Moscovei, alimentând tensiunile dintre Ankara şi partenerii săi din NATO.

Ca un semn al preocupării Washingtonului de a ţine în frâu acest comerţ, Brian Nelson, subsecretarul Trezoreriei SUA pentru terorism şi informaţii financiare, va vizita săptămâna aceasta Istanbulul şi Ankara, unde urmează să discute despre „eforturile de prevenire, întrerupere şi investigare a comerţului şi a activităţilor financiare care beneficiază de efortul Rusiei în războiul său împotriva Ucrainei".

Vizita lui Nelson - a doua din acest an - va fi desfăşurată pe fondul unor indicii că unele piese cu dublă utilizare - identificate de SUA şi aliaţii săi ca fiind de o valoare deosebită pentru război - sunt transportate direct în Rusia, chiar şi atunci când au fost etichetate ca fiind destinate unei alte ţări.

Se schimbă situația în Europa: Turcia și Rusia au pus în mișcare un plan uriaș

Eforturile de a întrerupe acest comerţ fantomă cu Rusia au fost complicate, deoarece articolele au atât aplicaţii comerciale, cât şi militare.

În primele nouă luni ale anului 2023, Turcia a raportat exporturi de 158 de milioane de dolari din 45 de bunuri pe care SUA le cataloghează ca fiind „de înaltă prioritate" către Rusia şi alte cinci ţări ex-sovietice suspectate că acţionează ca intermediari pentru Moscova. Nivelul acestor exporturi a fost de trei ori mai mare decât cel înregistrat în aceeaşi perioadă din 2022, când a început războiul din Ucraina.

Cifra medie pentru perioada 2015-21 a fost de 28 de milioane de dolari, potrivit unei analize Financial Times a informaţiilor din baza de date vamale Trade Data Monitor.

Cele 45 de categorii de bunuri, care includ articole precum microcipuri, echipamente de comunicaţii şi piese precum lunete telescopice, fac obiectul controalelor la export ale SUA, UE, Japoniei şi Regatului Unit, menite să împiedice intrarea în Rusia a acestor mărfuri. Însă aceste controale pot fi eludate de către companii care folosesc structuri de intermediere pentru a masca destinaţiile finale.

Importurile Turciei de bunuri de „înaltă prioritate” din ţările G7 au crescut cu peste 60% până în prezent în acest an, comparativ cu aceleaşi perioade din 2015 şi 2021, ajungând la aproape 500 de milioane de dolari.