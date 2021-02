Joe Biden avetizează că rivalitatea dintre SUA şi China va lua forma unei 'competiţii extreme'

Preşedintele american Joe Biden apreciază că omologul său chinez Xi Jinping ”nu are pic dedemocraţie în el” şi avertizează că rivalitatea dintre Statele Unite şi China va lua forma unei ”competiţii extreme”, însă dă asigurări că vrea să evite un ”conflict” între primele puteri mondiale, relatează AFP, potrivit News.ro.

Biden spune că nu a discutat încă cu Xi şi precizează, în acest interviu acordat postului CBS, că ”nu are niciun motiv să nu-l sune”.

”El este foarte dur. El nu are - şi nu spun asta ca pe o critică, ci asta este realitatea - el nu are niciun pic de democraţe în el”, declară Joe Biden.

În acest interviu, noul locatar al Casei Albe evocă, de asemenea, relaţiile între Statele Unite şi Iran şi anunţă că nu va ridica sancţiunile impuse Teheranului atât timp cât Republica islamică nu îşi respectă angajamentele în domeniul nuclear.

Pres. Biden tells us that when dealing with Chinese Pres. Xi Jinping, he’s “not going to do it the way Pres. Trump did.”



“We're gonna focus on international rules of the road,” Pres. Biden says of the “extreme competition” with China



More tonight ahead of the Super Bowl on @CBS pic.twitter.com/yM4l6ehxe4