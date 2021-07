Joe Biden le cere agenților Secret Service să nu intre la el în dormitor în timpul mic-dejunului, pentru că nu este îmbrăcat

Președintele american Joe Biden spune că le cere agenților Secret Service să nu intre la el în dormitor în timpul mic-dejunului, pentru că nu este îmbrăcat încă. Biden a oferit câteva detalii despre rutina sa de dimineață la un eveniment organizat de CNN.

El spune că îi place să-și înceapă ziua purtând doar un halat de casă și savurând mic-dejunul fără să fie monitorizat de agenții de pază. De regulă, serviciul de pază și protecție îi este în permanență alături atunci când se deplasează în interiorul Casei Albe, acolo unde președintele locuiește împreună cu soția sa, Jill.

Biden recunoaște că îi place să încalce anumite protocoale, pentru a duce o viață mai aproape de normal.

„Pentru că lucrurile o iau razna uneori, este foarte greu să-mi găsesc confortul, așa cum aș face în mod normal”, i-a spus Biden jurnalistului CNN Don Lemon.

Biden a spus și în trecut că se simte inconfortabil la Casa Albă. În urma unei recepții ținute în luna februarie, a descris reședința ca fiind „o cușcă ferecată”, pentru că nu poate să se plimbe în grădină și să facă diverse activități.

