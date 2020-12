Joe Biden numeşte o nativă americană la şefia Departamentul de Interne

Joe Biden a ales-o pe parlamentara amerindiană Deb Haaland ca secretar al Internelor, un mare departament responsabil cu resursele naturale, a informat joi media americană, un nou simbol al diversităţii dorite de preşedintele ales în viitorul său guvern, notează AFP preluat de agerpres.

Dacă numirea ei este confirmată de Senat, va deveni la vârsta de 60 de ani primul american nativ care ocupă o funcţie ministerială.

Membră a tribului Laguna Pueblo instalat în New Mexico, Deb Haaland se va regăsi în fruntea unui departament care gestionează printre altele vastele resurse naturale ale terenurilor federale, precum parcurile naţionale, dar şi rezervaţiile indiene.Ea va fi, de asemenea, însărcinată să aplice ambiţiosul program al lui Joe Biden pentru a lupta împotriva schimbărilor climatice. El a promis astfel că nu va mai acorda autorizaţii de forare pentru gaze sau petrol în zonele federale.O petiţie, sprijinită de peste 120 de reprezentanţi tribali, l-a îndemnat recent pe Joe Biden să "facă istorie" numind-o pe Deb Haaland în acest post, crucial pentru cele aproximativ 600 de triburi recunoscute în Statele Unite.Deb Haaland a fost una dintre primele două femei native americane care au fost alese în Congres în 2018, în Camera Reprezentanţilor.Mama celibatară, care a învins alcoolismul şi a fost nevoită pentru o vreme să recurgă la ajutoare alimentare guvernamentale, a făcut parte din acest val de femei candidate la Congres pentru a se opune politicilor preşedintelui Donald Trump Înaintea lui Deb Haaland, un singur alt amerindian a făcut parte din guvernul american: Charles Curtis, vicepreşedinte al lui Herbert Hoover între 1929 şi 1933.Joe Biden ar urma să îl mai numească pe Michael Regan, un afro-american, la conducerea Agenţiei americane pentru Protecţia Mediului (EPA), potrivit mai multor media, printre care New York Times şi Washington Post.Michael Regan s-a ocupat mult timp de problemele calităţii aerului la EPA, sub mandatele lui Bill Clinton şi George W. Bush. Din 2017, el se află în fruntea Departamentului Mediului din statul Carolina de Nord.