Joe Biden reacționează la derapajul nazist al lui Kanye West: 'Holocaustul a avut loc într-adevăr. Hitler era o persoană diabolică'

Preşedintele american Joe Biden i-a îndemnat vineri pe responsabilii politici americani să denunţe public antisemitismul, la scurt timp după ce Donald Trump a primit un negaţionist la domiciliul său din Florida, iar rapperul Kanye West a făcut apologia lui Adolf Hitler, relatează AFP.

I just want to make a few things clear:



The Holocaust happened.



Hitler was a demonic figure.



And instead of giving it a platform, our political leaders should be calling out and rejecting antisemitism wherever it hides.



Silence is complicity.