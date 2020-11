Joe Biden va invita trupa irlandeză The Chieftains să cânte la ceremonia sa de învestire

Ceremonia de preluare a mandatului de către Joe Biden, pe 20 ianuarie 2021, va avea accente irlandeze. Originar din insulă după străbunic, preşedintele ales al SUA a invitat formaţia de muzică tradiţională The Chieftains să cânte la eveniment.

Joe Biden preţuieşte rădăcinile sale irlandeze. Scranton, oraşul său natal, este înfrăţit cu Ballina, oraş portuar pe coasta vestică irlandeză părăsită de Edward Blewitt, străbunicul său, în 1851, potrivit news.ro.

Citește și: Dezvăluire-bombă! Ministrul Cîțu este dator vândut la banca unde a fost economist-șef! La mijloc e o sumă uriașă .

Fan al formaţiei The Chieftains, Joe Biden a profitat de o vizită oficială pe insula de smarald în 2016 pentru a trece pe la pub-ul lui Matt Molloy, flautistul grupului, din Westport, în apropiere de Ballina.

Paddy Moloney, liderul grupului a declarat pentru Iris Post, că "i-a trimis un mesaj lui Joe Biden în apropierea alegerilor". "Este un mare om şi este în formă la fel ca o vioară veche. Nu mi-a venit să cred când l-am văzut cum alerga peste tot", a povestit el cotidianului local, adăugând: "Îl susţinem toţi aici şi dacă putem să mergem la Washington pentru a cânta, în ciuda a tot ceea ce se întâmplă, va fi o onoare".

Condiţiile sanitare îi vor obliga pe cei de la The Chieftains şi pe violonista Patricia Tracy, să cânte la distanţă, prin intermediul unei transmisii live, pe internet, în cadrul ceremoniei.

Grup istoric de muzică tradiţională irlandeză, The Chieftains a fost recompensat cu 6 premii Grammy (18 nominalizări) de la înfiinţare, în 1962.

Învestirea noului preşedinte american nu este primul eveniment istoric al formaţiei.

În 1979, The Chieftains au cântat în faţa Papei Ioan Paul al II-lea şi a 1,35 de milioane de persoane, la Dublin, înainte de a fi primul grup care a susţinut un concert în Capitoliu, la Washington, în 1983, sau prima formaţie occidentală care a cântat pe Marele Zid din China în acelaşi an. Irlandezii de la The Chieftains au cântat "Women of Ireland" pentru coloana sonoră a filmului "Barry Lyndon" de Stanley Kubrick, în 1975. Formaţia a cântat şi cu Van Morrison, Sting, Elvis Costello, The Rolling Stones sau Bon Iver.