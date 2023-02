VIDEO Biden a făcut marele anunț! E lovitură pentru Zelenski: ‘Nu are nevoie de avioane F-16!’

Washingtonul nu intenționează încă să aprovizioneze Ucraina cu avioane de vânătoare F-16, deoarece în acest stadiu nu are nevoie de ele, a declarat președintele american Joe Biden. „Nu, nu are nevoie de un F-16 în acest moment", a declarat Biden într-un interviu pentru ABC News, ca răspuns la o întrebare din partea moderatorului.

Președintele a explicat că armata americană nu vede în prezent "nici un motiv pentru livrarea de F-16." "Deocamdată, o exclud", a spus Biden.

Nevoia armatei Ucrainei

Potrivit lui Biden, armata americană consideră că, în stadiul actual, furnizarea altor tipuri de arme este mai importantă pentru Ucraina. "Trimitem ceea ce militarii noștri experimentați cred că are nevoie acum. Are nevoie de tancuri, are nevoie de artilerie, are nevoie de apărare aeriană, de HIMARS. Sunt lucruri de care are nevoie acum pentru a reuși în această primăvară și în această vară, odată cu trecerea la toamnă".

Președintele american nu a exclus ca în viitor problema să poată fi rezolvată pozitiv, spunând că este imposibil să se știe de ce va avea nevoie apărarea ucraineană în viitor.