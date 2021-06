John Divola prezintă expoziția fotografică 'I'm not there' pe strada Franceză

Expoziţia "I'm not there" a artistului fotograf John Divola va fi vernisată la 2/3 galeria din strada Franceză, pe 10 iunie, informează un comunicat al organizatorilor transmis agerpres.

În cadrul expoziţiei vor fi prezentate două binecunoscute serii ale artistului - "Dogs chasing my car in the desert" (1996 - 2001) şi "Vandalism" (1974-75). De asemenea, vor fi expuse spre vizionare şi două dintre cărţile artistului, publicate de MACK Publishing - "Vandalism" (2018) şi "Terminus" (2021).

"Sunt complet interesat de proces. Fotografia tinde să privilegieze observaţia în defavoarea intenţiei. Eu încerc pur şi simplu să creez un proces care să maximizeze oportunitatea pentru anumite tipuri de observaţii", a afirmat John Divola.Lucrările lui John Divola vor fi expuse în România pentru prima dată, evenimentul marcând deschiderea oficială a 2/3 galeria."Titlul expoziţiei ‘I'm not there' poate părea puţin evident la prima vedere, deoarece se regăseşte într-una dintre imaginile lui Divola din seria ‘Vandalism' - cred că ceea ce mă atrage la acesta este modul contrastant descriptiv, direct şi jucăuş. (...) Ceea ce admir cel mai mult la fotografiile lui John Divola este faptul că nimic nu este ceea ce pare la prima vedere", a declarat Claudia Retegan, fondator şi curator al 2/3 galeria.John Divola este un artist contemporan din California ce lucrează preponderent cu fotografie; cariera lui se întinde pe patru decenii, din anii ‘70 şi până în prezent. Lucrările lui Divola au fost expuse în instituţii de prestigiu precum Muzeul de Artă Modernă din New York, Muzeul de Artă Contemporană din Los Angeles, Muzeul de Artă Modernă din San Francisco, Muzeul Victoria and Albert, Muzeul J. Paul Getty, Muzeul Naţional de Artă Americană şi multe altele.