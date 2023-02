John Lydon nu va reprezenta Irlanda la Eurovision 2023

Fostul lider al formaţiei punk britanice Sex Pistols, John Lydon, nu va purta culorile Irlandei la Eurovision 2023, învins vineri de grupul irlandez Wild Youth în competiţia naţională televizată, scrie AFP.

Cvartetul din Dublin, care a interpretat melodia "We Are One", a fost selecţionat în faţa altor cinci grupuri, între care şi cel al lui John Lydon, Public Image Ltd, de un comitet de experţi irlandezi şi internaţionali şi votul publicului într-o emisiune televizată de RTE.

Această victorie propulsează formaţia Wild Youth, care deja a cunoscut succesul în Irlanda, pe scena concursului Eurovision 2023 care va avea loc în mai, la Liverpool, în nordul Angliei.

"Sperăm doar să putem face cea mai bună treabă pentru Irlanda şi să o facem uimitoare, vrem să dăm totul pentru ea şi sperăm că toată lumea va susţine melodia", a declarat Conor O'Donohoe, liderul Wild Youth.

Grupul Public Image Ltd, format după separarea Sex Pistols în 1978, a interpretat vineri un cântec scris de John Lydon, în care îi aduce un omagiu emoţionant soţiei sale, Nora, care suferă de Alzheimer.

"Trebuie să îndur lenta dispariţie a soţiei mele şi să fiu capabil să scriu un cântec despre asta şi să ajungă să fie, cred, destul de frumoasă, este o realizare", a mărturisit artistul în vârstă de 66 de ani la televiziunea irlandeză.

Anul trecut, Ucraina a câştigat concursul Eurovision în faţa Marii Britanii.

Dacă de obicei, ţara câştigătoare găuduieşte anul următor competiţia, organizatorii au estimat că Ucraina nu este în măsură să o facă din cauza invaziei ruse.