John McEnroe spune că Nick Kyrgios are nevoie de psiholog: Este un băiat bun, dar are demoni

"Este un băiat bun, jucătorii îl plac, este bine primit în vestiare, face acte caritabile. Dar are demoni, toţi avem într-un fel sau altul, însă trebuie ştiut cum să gestionezi problema. Nu are nevoie de antrenor...este un geniu când joacă. Are nevoie ca Sigmund Freud să iasă din mormânt şi să găsească o cale ca acest băiat să continue pentru mai mulţi ani, pentru că avem nevoie de el", a spus McEnroe, conform BBC.

Tenismenul australian Nick Kyrgios este celebru pentru scandalurile pe care le provoacă la jocuri, fiind de mai multe ori amendat.

El a pierdut duminică finala de la Wimbledon, în faţa lui Novak Djokovici.