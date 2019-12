'Joker', 'Avengers' - noi recorduri în box office; Scorsese s-a înfruntat cu Marvel

Anul 2019 în cinema-ul mondial a adus un nou lider în topul celor mai mari încasări din istorie, "Avengers: Endgame", ce a detronat "Avatar" după 10 ani. Printre momentele marcante în 2019 s-a numărat controversa Scorsese vs. Marvel, iar "Joker" este considerat de mulţi filmul definitoriu al anului, potrivit Mediafax.

Un nou lider în topul celor mai mari încasări din istorie, după un deceniu

Anul acesta, producţia Marvel Studios "Răzbunătorii: Sfârșitul jocului/ Avengers: Endgame", de Anthony şi Joe Russo, a devenit lider în topul filmelor cu cele mai mari încasări din istorie, titlu deținut anterior de lungmetrajul "Avatar", de James Cameron, din 2009. "Avengers: Endgame" are încasări de 2,797 de miliarde de dolari la nivel mondial, iar "Avatar", de 2,789 de miliarde de dolari.

Topul 3 al filmelor cu cele mai mari încasări din istorie este completat de un lungmetraj regizat tot de James Cameron, "Titanic" (1997), cu 2,187 de miliarde de dolari.

"Avengers: Endgame/ Răzbunătorii: Sfârșitul jocului" a fost unul dintre cele mai așteptate filme ale anului 2019. Este ultimul capitol din universul Marvel, saga de 22 de filme produsă de studioul omonim, care a devenit franciza cu cele mai mari încasări din toate timpurile. Aceasta a generat, din 2007 până la lansarea "Avengers: Endgame", profituri de 18,6 miliarde de dolari în întreaga lume.

Disney a stabilit noi recorduri

Producţia de film la Hollywood este o afacere şi încă o dată Disney s-a situat pe primul loc, stabilind noi recorduri. La începutul lunii decembrie, compania de divertisment a stabilit un nou record de încasări anual, după ce a vândut bilete de 11,94 de miliarde de dolari la nivel mondial. Recordul anterior a fost stabilit tot de Disney, în 2016, cu încasări de 7,6 miliarde de dolari la nivel mondial.

Compania Disney, care are o cotă de piață de 33% în SUA, și-a doborât anul acesta şi propriul record pentru cele mai multe filme lansate pe parcursul unui an care au avut încasări de peste 1 miliard de dolari, cu "Regatul de Gheață 2/ Frozen 2".

Cel mai recent succes al studiourilor Disney este "Regatul de Gheață 2/ Frozen 2", care a devenit al șaselea film lansat anul acesta ce depășește pragul de încasări de un miliard de dolari, după "Răzbunătorii: Sfârșitul jocului/ Avengers: Endgame", "Regele Leu/ The Lion King" (1,66 de miliarde de dolari), "Captain Marvel" (1,13 miliarde de dolari), "Povestea Jucăriilor 4/ Toy Story 4" (1,07 miliarde de dolari) și "Aladdin" (1,05 miliarde de dolari).

Recordul anterior pentru filme care au depășit pragul de încasări de 1 miliard de dolari în decursul unui an a fost stabilit tot de Disney, cu patru, în 2016.

Pe 18 decembrie, Disney a lansat o nouă superproducție, "Star Wars: Skywalker - Ascensiunea/ Star Wars: The Rise of Skywalker", de J. J. Abrams, care, în doar o săptămână, a avut încasări de 433 de milioane de dolari.

"Într-o perioadă în care cinematografele se luptă cu piaţa de streaming în creştere, Disney scoate spectatorii din casele lor, îi îndepărtează de telefoane pentru a-i introduce într-o experienţă de cinema completă", spune Jane Crowther, editor-şef al revistei Total Film, citată de gamesradar.com.

Disney a ajuns la această performanţă după ce a cumpărat, în ultimii 13 ani, Pixar, LucasFilm şi, anul acesta, 20th Century Fox. Dar poate cea mai profitabilă achiziţie a fost în 2009, Marvel, cu cele aproximativ 5.000 de personaje ale sale, pentru suma de 4 miliarde de dolari.

Martin Scorsese vs. Marvel

Marvel a avut un an bun atât comercial, cât şi din punct de vedere al criticilor de film, dar s-a aflat în 2019 şi în centrul uneia dintre cele mai furioase dezbateri, stârnită de Martin Scorsese. Veteranul regizor american, care, anul acesta, şi-a lansat un nou lungmetraj, "Irlandezul/ The Irishman", a comparat filmele din universul Marvel cu parcurile tematice şi a spus că acestea nu reprezintă cinematografia.

"Nu le vizionez. Am încercat. Dar acesta nu este cinema", a spus Scorsese întrun interviu pentru revista Empire.

"Sincer, cel mai bine mi se pare că seamănă cu parcurile tematice, indiferent de cât de bine sunt făcute şi de cât de bine joacă actorii, în circumstanţele date. Nu este cinematografia oamenilor care încearcă să transmită altora experienţe psihologice, emoţionale", a explicat regizorul.

Comentariile sale au fost însă criticate de regizori precum James Gunn, autorul francizei "Gardienii Galaxiei/ Guardians of the Galaxy", şi Joss Whedon, care a realizat două filme din seria "Răzbunătorii/ Avengers"

"Am fost revoltat când oamenii au boicotat 'The Last Temptation of Christ' fără să fi văzut filmul. Sunt întristat că el îmi judecă acum filmele în acelaşi mod", a scris James Gunn pe platforma de micro-blogging Twitter, adăugând că abia aşteaptă să vadă cel mai nou lungmetraj al lui Scorsese, "The Irishman".

"Filmele de franciză sunt în prezent prima alegere dacă vrei să vezi ceva pe marele ecran", a mai spus Scorsese. "Sunt vremuri periculoase pentru cinema şi sunt din ce în ce mai puţine săli independente. Adevărul este că ecranele din majoritatea multiplexurilor sunt invadate de filme de franciză", a completat cineastul american.

De altfel, Scorsese, al cărui cel mai recent film a fost lansat pe platforma de streaming Netflix, a îndemnat spectatorii să vadă pelicula pe un ecran cât mai mare. Scorsese a rugat publicul să nu vizioneze filmele sale și nici pe cele ale altor regizori pe smartphone-uri.

"Aș sugera", a spus Scorsese recent, potrivit Variety, "dacă veți dori să vedeți vreodată una dintre peliculele mele, să folosiți măcar un iPad, un iPad mai mare".

În mediul online, au existat discuții în contradictoriu între cei care promovează vizionarea filmului în cinematografe și cei care îmbrățișează accesibilitatea sa pe ecranele mici.

Scorsese, care a făcut o reclamă pentru iPhone 4S în 2012, a beneficiat de unele dintre cele mai bune recenzii din cariera sa pentru "The Irishman", pentru realizarea căruia s-a folosit de tehnologie digitală de ultimă oră, pentru a spune o poveste care se întinde pe mai multe decenii.

După trei săptămâni în cinematografe special închiriate, "Irlandezul/ The Irishman" a fost pus la dispoziția utilizatorilor Netflix pe 28 noiembrie.

Serviciile de streaming, în plin avânt

Serviciile de streaming, precum Netflix, Amazon, HBO Go/HBO Now, Hulu, Crackle, iTunes, YouTube, au cunoscut anul acesta o dezvoltare alertă.

De asemenea, doi mari jucători au lansat anul acesta servicii de streaming, Apple şi Disney.

Dar Netflix şi-a optimizat anul acesta sistemul de lucru, pentru a atrage nume mari ale cinematografiei şi a intra în graţiile Academiei de film americane, organizatoarea galei Oscar. După ce producţia sa "Roma", de Alfonso Cuarón, a pierdut premiul Oscar pentru cel mai bun lungmetraj în fața "Green Book", de Peter Farrelly, în februarie, controversa legată de cinematografe și serviciile de streaming a fost subiectul unei noi dezbateri în martie, când Steven Spielberg a calificat peliculele Netflix drept "filme TV".

Iar, în august, Netflix a anunțat că își schimbă sistemul de lucru, hotărând să lanseze "The Irishman" și "Marriage Story", de Noah Baumbach, două dintre peliculele considerate favorite la premiile Oscar 2020, pe o perioadă limitată, într-un număr restrâns de cinematografe, înainte ca acestea să devină disponibile pe platforma de streaming. Le-au urmat pelicule precum "The Laundromat", "The King", "Dolemite Is My Name", "Earthquake Bird", "The Two Popes".

Publicul, sătul de continuări şi remake-uri

Potrivit criticilor, anul acesta, numărul filmelor bune, produse atât de marile studiouri, cât și de companii independente, a fost extrem de mare, printre acestea numărându-se "The Favourite", "Once Upon A Time In Hollywood", "If Beale Street Could Talk", "Knives Out", "Eighth Grade", "Diego Maradona", "Animals", "The Peanut Butter Falcon", "So, Long, My Son".

Însă, se pare că spectatorii s-au săturat de continuări și remake-uri, filme precum "Hellboy", "Terminator: Dark Fate", "X-Men: Dark Phoenix", "Men In Black: International" și "Charlie’s Angels" nereușind să atingă performanțele predecesoarelor.

Genul horror, din ce în ce mai respectat

"It Chapter Two", de Andrés Muschietti, a fost horrorul cel mai de succes al anului, cu încasări de 470 de milioane de dolari (primul a avut 700 de milioane de dolari), o performanță pentru acest gen cinematografic.

Cel de-al doilea film al regizorului Jordan Peele, "Us", a avut încasări de 255 de milioane de dolari, iar podiumul a fost completat de "Annabelle Comes Home", cu 228 de milioane de dolari.

Însă, în afară de succesul comercial, genul horror, în general disprețuit de marii critici de film, le-a câștigat anul acesta inimile și respectul specialiștilor.

"Genul horror-fantasy s-a diversificat. Este mai original, inovator și creativ ca oricând", a explicat Alan Jones, codirector al unuia dintre cele mai celebre festivaluri de profil din Marea Britanie, FrightFest.

"Joker", poate filmul definitoriu al anului 2019

Poate cel mai tulburător film al anului a fost "Joker", de Todd Philips, devenit primul lungmetraj nerecomandat minorilor cu vârsta sub 17 ani care a depăşit pragul de încasări de 1 miliard de dolari. De asemenea, "Joker" a devenit cel mai profitabil film realizat vreodată după benzi desenate, după ce a obținut încasări de 15 ori mai mari decât costurile de producție, care s-au ridicat la 62,5 milioane de dolari.

La începutul acestei luni, "Joker", de Todd Phillips, a fost nominalizat la Globurile de Aur pentru cea mai bună dramă, cel mai bun regizor, cea mai bună coloană sonoră, dar și pentru cel mai bun actor, în persoana lui Joaquin Phoenix. Phoenix a fost nominalizat și la Screen Actors Guild Awards, trofeele acordate de Sindicatul actorilor americani, un puternic indicator pentru succesul la premiile Oscar.

Filmul "Joker", premiat cu Leul de Aur la Festivalul de la Veneţia, își concentrează acțiunea originală și nemaivăzută până acum pe marile ecrane în jurul unuia dintre cele mai controversate personaje negative din universul DC Comics. Cu o viziune amplă și complexă, Phillips explorează traiectoria lui Arthur Fleck, interpretat de Joaquin Phoenix, un individ ignorat de societate, cu o personalitate imprevizibilă, care nu poate fi inclus în niciun stereotip. Ce se obține este un studiu de personaj disprețuit de societate care devine nu doar un sumbru caz social, ci și o poveste fascinantă.

Unii critici îl consideră filmul definitoriu pentru anul 2019. Şi ocupă poziţia a şaptea în topul 10 al filmelor cu cele mai mari încasări la nivel mondial anul acesta.

Topul 10 al filmelor cu cele mai mari încasări la nivel global în 2019

Anul acesta, topul este dominat de filme cu supereroi şi animaţii, primele opt depăşind pragul de încasări de un miliard de dolari. Pe poziţia a zecea se află un film de animaţie chinezesc, care a reuşit să vândă bilete de 700 de milioane de dolari.

1. "Răzbunătorii: Sfârșitul jocului/ Avengers: Endgame", de Anthony şi Joe Russo - 2,797 miliarde de dolari

2. "Regele Leu/ The Lion King", de Jon Favreau - 1,656 de miliarde de dolari

3. "Omul-Păianjen: Departe de casă/ Spider-Man: Far from Home", de Jon Watts - 1,131 de miliarde de dolari

4. "Captain Marvel", de Anna Boden şi Ryan Fleck - 1,128 de miliarde de dolari

5. "Regatul de gheață II/ Frozen II", de Chris Buck, Jennifer Lee - 1,111 miliarde de dolari

6. "Povestea jucăriilor 4/ Toy Story 4", de John Lasseter, Josh Cooley - 1,073 de miliarde de dolari

7. "Joker", de Todd Phillips - 1,062 de miliarde de dolari

8. "Aladdin", de Guy Ritchie - 1,050 de miliarde de dolari

9. "Furios și iute: Hobbs & Shaw/ Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw", de David Leitch - 758,9 milioane de dolari

10. "Ne Zha", de Yu Yang - 700,5 milioane de dolari.