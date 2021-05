Jose Mourinho, după ce a fost demis de la Tottenham: 'Voi aştepta până voi reveni în lumea fotbalului'

Recent demis de la Tottenham, José Mourinho, care va fi cronicar pentru « The Sun » în timpul Euro, nu exclude posibilitatea de a nu antrena în sezonul viitor şi spune că vrea să găsească "clubul şi cultura potrivite", potrivit news.ro.

"Nu am niciun plan. Voi reveni la o viaţă normală. Mă simt calm. Sunt în vacanţă. Am timp pentru a lucra şi pentru analizele mele. Voi aştepta până voi reveni în lumea fotbalului. Am nevoie să găsesc nu doar clubul potrivit, ci şi cultura potrivită. Poate din sezonul viitor, deşi cred că este cam prematur, vom vedea", a declarat Mourinho pentru The Times Magazine.

Antrenorul portughez Jose Mourinho a fost dat afară, la 19 aprilie, de la conducerea tehnică a echipei Tottenham.

Mourinho, în vârstă de 58 de ani, l-a înlocuit pe Mauricio Pochettino în noiembrie 2019, dar a fost demis acum după o evoluţie internă slabă şi după eşecul în Liga Europa.