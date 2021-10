Jose Mourinho după rușinea cu Bodo: O astfel de înfrângere lasă urme. Nu am nicio îndoială

Tehnicianul echipei AS Roma, Jose Mourinho, a declarat, după ce formaţia sa a fost învinsă cu scorul de 6-1 de Bodo/Glimt în grupele Conference League, că el este responsabil pentru acest rezultat, venit în contextul în care a ales să le dea o şansă fotbaliştilor pe care nu îi folosea de obicei, conform news.ro

Întrebat cine trebuie să îşi asume responsabilitatea pentru înfrângerea dură suferită, Mourinho a răspuns: “Eu. Eu am decis să folosesc echipa pe care am folosit-o. Evident, am făcut-o cu intenţii bune, din două motive în principal. Am vrut să le dau o şansă jucătorilor care au muncit mult dat nu prea au avut şansa de a juca. Şi având în vedere echipa pe care o avem şi toate meciurile pe care le jucăm am vrut să îi menajez pe unii jucători care au evoluat aproximativ în toate partidele. Am pierdut în faţa unei echipe care a fost mai bună decât noi. Este simplu. Prima echipă a Bodo este mai bună decât cea care a început jocul pentru noi”.

Jose Mourinho a precizat că ştia limitele unora dintre jucătorii folosiţi de el, însă s-a aşteptat la o reacţie mai bună din partea lor. “Dar decizia a fost a mea, aşa că responsabilitatea îmi aparţine”.

“O astfel de înfrângere lasă urme. Nu am nicio îndoială. Însă am vorbit cu băieţii şi am fost sincer cu ei. Poate nu pot fi sincer cu voi (jurnaliştii), nu pot fi atât de deschis, pentru că vorbim despre intimitatea unei familii. O familie care este foarte unită. Însă nu am ascuns niciodată faptul că ştiam că lotul are unele limite: prima echipă, de 12 sau 13, este ceva, iar ceilalţi sunt altceva. Singurul lucru pozitiv acum este că nimeni nu mă va mai întreba de ce aleg mereu aceiaşi jucători”, a explicat el.