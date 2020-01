Jose Mourinho, sancționat pentru că a tras cu ochiul la notițele unui alt antrenor

Tehnicianul echipei Tottenham, Jose Mourinho, a declarat că a fost "nepoliticos cu un idiot", după ce a recunoscut că a "meritat clar" cartonaşul galben primit la meciul cu Southampton, pierdut, scor 0-1.

Imediat după golul refuzat lui Harry Kane pe motiv de ofsaid, Mourinho s-a certat cu Andrew Sparkes, antrenorul portarilor de la Southampton şi s-a uitat pe notiţele acestuia.

El a primit imediat cartonaşul galben de la arbitrul Mike Dean.

"Am fost nepoliticos. Dar am fost nepoliticos cu un idiot. Sigur merit cartonaşul galben. M-am certat urât cu tipul ăla. Sigur că a existat un motiv. Nu vă spun, dar am avut acea reacţie dintr-un anumit motiv", a declarat Mourinho.

Tottenham a fost învinsă de Southampton, scor 1-0, în etapa a XXI-a din Premier League.