Josep Maria Bartomeu, după rușinea de Anfield: Trebuie să ne revenim

Josep Maria Bartomeu, preşedintele Barcelonei, a catalogat drept "o dezamăgire" eliminarea ruşinoasă şi dramatică suferită de catalani în Liga Campionilor.

Liverpool a întors într-un mod fabulos un 3-0 pentru formaţia blaugrana, obţinut pe Camp Nou, câştigând cu 4-0 pe Anfield. Şeful de pe Camp Nou a anunţat că întreaga conducere va reflecta adânc asupra situaţiei de la club şi a vorbit despre situaţia lui Ernesto Valverde, antrenorul lui Messi & Co. "O dezamăgire... Îi felicit pe cei de la Liverpool, au făcut un meci mare, au înscris patru goluri. Nu există nicio explicaţie pentru golul al patrulea, poate ne-au luat prin surprindere, poate a fost o greşeală... Nu am vorbit cu nimeni încă, nu e nicio explicaţie. Golul a împietrit echipa. Pentru al doilea an la rând am avut o seară dezastruoasă", a spus Josep Maria Bartomeu la Movistar Plus.

"Vom avea timp să reflectăm asupra eliminării şi să ne gândim. Avem Copa del Rey de jucat în trei săptămâni. Anul trecut, la Roma, s-a întâmplat acelaşi lucru. E dificil să explicăm asta, o s-o facem la nivel intern. Conducerea va reflectă adânc asupra a ceea ce s-a întâmplat aici. Acum este timpul să ne concentral asupra Copa del Rey, să ne revenim şi să le cerem iertare fanilor Barcei."

Preşedintele Barcelonei a fost întrebat şi despre soarta lui Ernesto Valverde. Oficialul a evitat să dea un răspuns, motivând prin faptul că spiritele sunt încinse din cauza eliminării şi că nu e momentul pentru o astfel de discuţie.

"Acum suntem sub efectul eliminării. Ceea ce trebuie să facem este să încercăm să ne revenim, pentru că mai avem de jucat finală Copa del Rey. Vor urmă zile dificile pentru toţi, dar trebuie să ne trezim", a fost reacţia lui Bartomeu.

Divock Origi şi Giorginio Wijnaldum au marcat câte două goluri într-o seară de vis pentru Liverpool, una în care "cormoranii" au câştigat cu 4-0, au întors rezultatul şi s-au calificat în finala Ligii Campionilor pentru al doilea an consecutiv. Trupa lui Klopp merge la Madrid şi aşteaptă să-şi afle adversara, dintre Ajax şi Tottenham. "Lăncierii" au câştigat cu 1-0 pe noul White Hart Lane şi pornesc cu avantaj în retur.