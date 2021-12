Jucătoarea de tenis Anastasia Pavliucenkova, finalistă la Roland Garros în acest an, a fost testată pozitiv la Covid-19 la sosirea sa în Australia, pentru primul turneu de Mare Şlem al anului, a anunţat, joi, rusoaica, citată de Reuters.

Sezonul 2022 în circuitul profesionist feminin va debuta săptămâna viitoare, cu un turneu WTA 500 la Adelaide şi două competiţii WTA 250 la Melbourne înaintea turneului Australian Open, care va începe pe 17 ianuarie, conform news.ro''Din nefericire, am veşti rele. Am sosit marţi în Australia şi am fost testată pozitiv la Covid-19'', a anunţat Pavliucenkova, numărul 11 mondial, pe Twitter.''Eram vaccinată cu schema completă şi am pregătit sezonul în Dubai, însă trăim vremuri dificile şi imprevizibile. Acum sunt izolată complet, într-un hotel special şi urmez protocoalele sub supervizarea medicilor'', a mai spus sportiva de 30 de ani.Pavliucenkova a atins luna trecută cea mai bună clasare din carieră, după un sezon 2021 foarte bun, în care a cucerit aurul în proba de dublu mixt la Jocurile Olimpice de la Tokyo şi a condus echipa Rusiei la victoria finală în Billie Jean King Cup.Anastasia Pavliucenkova este cea mai nouă victimă a infectării cu Covid-19 din tenisul mondial, după Rafael Nadal, Denis Shapovalov, Andrei Rublev, Belinda Bencic şi Ons Jabeur care au fost testaţi pozitiv în urma participării la un turneu demonstrativ la Abu Dhabi.