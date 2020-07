Jucătoarea de tenis Garbine Muguruza a anunțat în cele din urmă că va juca la US Open: 'E mai bine să joc, decât să n-o fac'

Jucătoarea spaniolă de tenis Garbine Muguruza, nr. 16 WTA, a anunţat că va juca la US Open şi la toate turneele posibile programate în acest sezon, dacă situaţia sanitară o va permite, relatează EFE, informează Agerpres.

Citește și: Studiu șocant: S-a descoperit că există riscul mai mare de a lua COVID-19 acasă, decât de la străini

Muguruza, campioană la Roland Garros (2016) şi Wimbledon (2017), se consideră o ''competitoare înnăscută'' şi abia aşteaptă reluarea turneelor.

În cele mai dificile momente ale pandemiei de coronavirus, Muguruza şi-a menţinut rutina de antrenament la Geneva, în aşteptarea reluării sezonului.

''E mai bine să joc, decât să n-o fac. Mă gândesc să joc turneele americane de pregătire pentru US Open, apoi turneele pe zgură care se vor finaliza cu Roland Garros'', a declarat Muguruza la întrebarea privind participarea la US Open. Jucătoare iberică a opinat că decizia privind disputarea sau anularea US Open ''va fi foarte dificilă''.

În noul context generat de Covid-19 în lume, Muguruza a opinat că jucătorii trebuie să dea dovadă de tărie fizică şi de caracter: ''Este o problemă de rezistenţă şi forţă mentală. Cine este mai puternic, va avea un drum mai uşor către triumf''.

Muguruza, antrenată de Conchita Martinez, a avut un start bun de sezon, jucând finala de la Australian Open, în care a fost învinsă de americanca Sofia Kenin, după ce în semifinale o întrecuse pe Simona Halep.