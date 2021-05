Jucătoarea de tenis Naomi Osaka va ocupa funcția de copreședinte la balul caritabil Met Gala

Naomi Osaka, numărul 2 mondial în clasamentul profesionist de tenis feminin, va avea calitatea de copreședinte al legendarului bal caritabil Met Gala, ce va avea loc din nou, anul acesta, în luna septembrie, alături de Timothée Chalamet, Amanda Gorman și Billie Eilish.

Naomi Osaka va ocupa funcția de copreședinte al evenimentului, cu ocazia revenirii Met Gala, după un an de pauză. Balul caritabil va avea loc pe 13 septembrie, în ziua de luni, imediat după finala US Open, scrie Mediafax.ro.

Cunoscut formal sub denumirea Costume Institute Gala at New York’s Metropolitan Museum of Art (Gala Institutului de Costume de la Muzel Metropolitan de Artă, din New York), Met Gala este unul dintre cele mai pline de farmec petreceri cu vedete din calendarul celebrităților.

„Superstarurile Gen-Z, Timothée Chalamet, Billie Eilish, Naomi Osaka și Amanda Gorman vor fi copreședinți, în timp ce Tom Ford, Adam Mosseri și Anna Wintour vor fi invitații onorifici ai serii”, a scris Vogue în anunțul evenimentului. „Poate că sunt tineri, dar fiecare dintre cogazdele nopții și-a pus amprenta asupra modei.”, se mai spune de către organizatori.

„Deși s-a născut în Japonia, campioana la tenis Naomi Osaka s-a format în SUA, acumulând titluri și dezvoltând un simț ireversibil al stilului. Piesele izbitoare și colorate pe care le poartă pe teren și în afara lui au transformat-o într-o muză pentru designeri și una dintre sportivele cele mai bine îmbrăcate", scriu cei de la Vogue, citați de wtatennis.com.

Osaka s-a întâlnit prima dată cu redactorul-șef de la Vogue și cu Anna Wintour, după ce a câștigat primul său titlu major la US Open, în 2018. Atunci a primit prima dată invitația de a participa la Met Gala, pe care a declinat-o.

„Simt că ar fi distractiv să merg, dar atunci ar trebui să vorbesc cu oamenii și știm cu toții că nu-mi place să fac asta”, a spus atunci Osaka.

Serena Williams, Maria Sharapova și Roger Federer au fost invitați frecvent în cadrul evenimentului.

În 2019, cei care au participat la eveniment au făcut o donație de minim 30.000 USD.