Jucătoarea slovenă Tamara Zidansek a părăsit turneul de tenis Australian Open, primul Grand Slam al anului, după doar 81 de minute de joc

Jucătoarea slovenă Tamara Zidansek, în urma unui voiaj lung şi a două săptămâni de carantină la Melbourne, a părăsit turneul de tenis Australian Open, primul Grand Slam al anului, după doar 81 de minute, dar premiul încasat, un cec de 100.000 de dolari australieni (77.000 dolari americani), compensează toate eforturile ei, transmite Reuters, potrivit Agerpres.

Zidansek (91 WTA) a fost învinsă în primul tur de kazaha Zarina Dias cu 6-2, 7-5, devenind una dintre primele jucătoare eliminate la Australian Open, consolată însă de premiul consistent pe care îl va încasa.

''Cred că merită după cele 14 zile de carantină petrecute aici. E totuşi un premiu cu adevărat mare de luat. Am 22 de ani. Nu vin dintre-un mediu bogat. Vin dintr-o ţară mică, nu am avut mulţi sponsori sau altceva. Sunt bucuroasă să fiu aici şi că pot obţine ceea ce am primit'', a declarat Zidansek, 22 ani.

Zidansek, care va juca şi la dublu la Australian Open, apoi la turneele WTA de pe insula-continent, nu se grăbeşte să părăsească o ţară în care transmiterea comunitară a COVID-19 este rară şi unde majoritatea restricţiilor sociale s-au relaxat.

''Poţi profita de o zi sau două să faci ceva ce în mod normal nu poţi face. Mi-ar plăcea să merg la filme, pentru că nu pot face asta casă. Poate că o voi face'', a spus Zidansek, care nu s-a calificat niciodată în turul al doilea la Australian Open.