'Jucătoarele au făcut o treabă incredibilă', a afirmat selecţionerul Angliei după câştigarea titlului european al echipei de fotbal feminin

Olandeza Sarina Wiegman, selecţionerul echipei de fotbal a Angliei, care a cucerit în premieră titlul de campioană europeană la fotbal feminin, învingând cu scorul de 2-1 după prelungiri formaţia Germaniei, duminică pe stadionul Wembley din Londra, a afirmat că jucătoarele sale au făcut o treabă incredibilă, relatează AFP, potrivit Agerpres.

"Mi-am pierdut vocea. Ce am făcut a fost incredibil, încă nu realizez. Pe tot parcursul turneului am avut o susţinere fantastică a suporterilor noştri, iar jucătoarele au făcut o treabă incredibilă", a declarat selecţionerul."Ambele echipe au vrut să câştige cu orice preţ, ceea ce a făcut meciul şi mai dificil. Germania este o echipă foarte fizică şi organizată, cu o coeziune importantă. Am avut probleme la un moment dat în gestionarea jocului nostru, dar am crezut până la capăt şi a funcţionat. Germania este foarte puternică", a adăugat ea."Să câştigi EURO nu a fost deloc uşor, iar Mondialul va fi şi mai dur. Echipele de top vor continua să progreseze, dar mai vin din urmă şi echipe precum Belgia sau Austria", a mai spus Sarina Wiegman.Englezoaicele au deschis scorul prin Ella Tone (62), însă Germania a restabilit egalitatea prin Linda Magull (79). Gazdele au marcat golul victoriei în a doua repriză de prelungiri a finalei, prin Chloe Kelly (110).Germania este deţinătoarea recordului de titluri la Europeanul feminin, cu opt titluri cucerite, ultimul în 2013.