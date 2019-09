Jucătorii Spartei Praga au fost obligați de fani să-și dea jos tricourile după meciul cu Viktoria Plzen

Sparta Praga a pierdut meciul cu Viktoria Plzen, de duminică, din etapa a 11-a a campionatului, scor 0-1, iar suporterii echipei din capitala Cehiei și-au pierdut răbdarea cu jucătorii echipei antrenate de Vaclav Jilek, anunță MEDIAFAX.

Citește și: Olguța Vasilescu îl laudă pe ministrul preferat de Liviu Dragnea: ‘Urmează să lanseze luna aceasta’

Sparta, club la care este legitimat și portarul român Florin Niță, trece printr-o formă foarte slabă în campionat, fiind pe locul 8, după 11 runde, la 15 puncte de rivala și liderul Slavia Praga. Mai mult, Sparta a fost eliminată în turul 3 al Europa League, după 3-4, la general, contra lui Trabzonspor, iar fanii i-au obligat pe jucători să-și dea jos tricourile la finalul meciului de la Plzen.

Jucătorii Spartei au mers în sectorul dedicat fanilor oaspeților pentru a le mulțumi celor care au făcut deplasarea, însă au avut parte o surpriză neplăcută: "Am vorbit cu ei, ne-au spus despre tricouri, așa că le-am dat lor. Înțelegem acest lucru. Nu suntem deloc bine, iar în clasament suntem unde suntem. Din păcate, facem multe greșeli care ne supără și pe noi deoarece se întâmplă prea des", a declarat căpitanul echipei, Martin Frydek, citat de isport.cz.

Citește și: EXCLUSIV Unde lucrează soția șefului de Poliție care ar fi amenințat-o pe mama Luizei: E procuror

De asemenea, suporterii ar fi încercat să îl dezbrace și pe antrenorul Jilek, însă acesta nu a mers la galerie: "Eu nu am fost implicat, am înțeles că mi-au cerut și mie tricoul. Am văzut apoi jucătorii că vin fără ele. Nu știu ce să zic despre asta, dacă ne ajută să ne creștem performanța astfel sau să înscriem în următorul meci", a spus și Vaclav Jilek.

După 11 runde scurse din prima ligă cehă, Sparta Praga ocupă locul 8, cu 14 puncte. În urmă cu două etape, echipa lui Jilek a pierdut la scor și derby-ul cu Slavia Praga, disputat pe teren propriu, scor 0-3. Sparta nu a mai câștigat campionatul din sezonul 2013/2014, supremația fotbalului ceh fiind preluată ulterior de Viktoria Plzen și Slavia Praga.

Citește și: Klaus Iohannis intervine în scandalul momentului! Solicitare de ultim moment către Viorica Dăncilă .

Florin Niță, care evoluează la Sparta din ianuarie 2018, pare că a pierdut postul de titular. În ultimele trei runde, portar a fost Milan Heca, în vârstă de 28 de ani. Fostul jucător de la FCSB a fost integralist în primele 10 partide ale Spartei din actualul sezon, încasând 16 goluri.