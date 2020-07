Jucătorul Adrian Petre: Este important că am reuşit să marchez după atâtea meciuri

Jucătorul Adrian Petre a declarat, miercuri seară, că se bucură că a reuşit să marcheze pentru FCSB după mai multe meciuri, subliniind că a fost important ca la meciul cu Dinamo să fie clarificată situaţia din primele minute.

"Este important că am reuşit să marchez după atâtea meciuri. Este important că am reuşit să rezolvăm totul din primele minute. În finală va fi greu, dar am încredere în echipa noastră. Chiar dacă nu mai avem şanse la titlu, vom juca fiecare meci la egal", a declarat Petre la Digisport.

FCSB s-a calificat în finala Cupei României, după ce a învins Dinamo, scor 1-0, în returul semifinalelor competiţiei. FCSB s-a calificat cu scorul general de 4-0, după ce şi în tur s-a impus, scor 3-0.