Judecătoarea Gabriela Baltag desființează proiectele legilor justiției: 'Nu mi-a fost dat niciodată să citesc legi mai retrograde'

Judecătoarea Gabriela Baltag, membru al Consiliului Superior al Magistraturii, a afirmat, vineri, că nu a citit niciodată "legi mai retrograde", adăugând că modificările aduse legilor Justiţiei pot deveni "mecanisme de presiune" asupra magistraţilor, anunță agerpres.

Declaraţia a fost făcută în cadrul Plenului CSM, care a luat în discuţie şi urmează să dea un aviz consultativ pe proiectele de modificare a legilor Justiţiei.

"Până în prezent, nu mi-a fost dat să citesc niciodată legi mai retrograde. Poate că e dur termenul, dar asta este noţiunea, ca cele pe care noi, astăzi, suntem chemaţi să le avizăm într-o formă sau alta. Vă spun asta pentru că nu mi-am imaginat niciodată că aproape 30 de ani, eu anul acesta fac 29 de ani de judecător, şi am venit şi am prins şi anii de început de după Revoluţie şi am prins şi pe colegii de care toată lumea spunea că sunt dintr-o epocă pe care nu vrem să o amintim. Şi, totuşi, dragi colegi, nu am văzut în chiar legile, nici măcar în acelea de început, mentalităţile pe care le găsesc aici", a declarat Gabriela Baltag.

Ea a anunţat că va da un vot "negativ" asupra proiectelor de modificare a legilor Justiţiei.

"Eu voi da, din păcate pentru sistemul judiciar, un vot negativ public împotriva acestor legi pe care, aşa cum am spus, le consider retrograde, pentru că nu găsesc niciun progres. Dimpotrivă, găsesc concentrarea puterii în mâna unui număr restrâns de persoane, ceea ce nu este bun în primul rând nu numai sistemului judiciar, care se va forma într-un fel anume, poate că ăsta este profilul de judecător sau de procuror pe ca-l căutăm. Tot am auzit în anii aceştia că un profil anume de judecător sau procuror. Eu am fost un judecător independent, am fost liberă şi toate deciziile pe care le-am luat nu le-am luat în nici într-un fel de presiune. Mă tem că aceste legi, prin toate mecanismele pe care le promovează - de la promovare, de la evaluare, de la Inspecţia Judiciară, poate pot deveni mecanisme de presiune asupra colegilor noştri", a spus membrul CSM.