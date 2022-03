`Judecătorii` au anulat sancțiunea primită de medicul Adina Alberts de la Colegiul Medicilor, după publicarea unei schete de tratament

`Judecătorii` au anulat definitiv sancțiunea primită de medicul Adina Alberts, după ce aceasta a publicat pe Facebook o schemă de tratament anti coronavirus, atenționând că vaccinurile sunt produse experimentale și că infecția cu COVID19 se poate trata și în Ambulator. Acum, Alberts a câștigat procesul intentat Colegiului Medicilor.

Marți, 22 iunie, Adina Alberts a anunțat că a fost sancționată. Medicul va contesta această decizie în instanță.

„Dragii mei, de la mine ați primit, pentru prima dată, sfatul că poate ar trebui să vă gândiți mai bine înainte de a vă decide să vă injectați cu niște preparate experimentale. Se întâmpla asta acum 6 luni! Eu am fost cea care v-am spus că în prospectul acestor seruri există avertizarea “efecte adverse grave și neașteptate pot apărea oricând”. Din păcate au apărut aceste efecte… Din păcate s-a adeverit ceea ce v-am spus eu!

Te-ar mai interesa: Cancerul pulmonar ucide un român în fiecare oră. S...

Tot de mine ați aflat că boala aceasta se poate vindeca în ambulator dacă intervenim prompt și hotărât, fără să pierdem timp util, nelăsându-i răgaz să se agaveze. V-am prezentat schema cu care m-am tratat eu. Și am primit de la dvs zeci de mii de mesaje de mulțumire și confirmări că tratamentul funcționează. Nu am făcut mare lucru… Eu nu am făcut decât să îmi fac meseria!

Te-ar mai interesa: O ucraineancă însărcinată în șapte luni a mers pe ...

Ei bine, pentru că am avut “cutezanța” să vă informez pe voi toți, pentru că mi-ați acordat încrederea de a mă urmări și asculta, pentru că am rostit adevăruri care se doreau nerostite, azi am fost sancționată de Colegiul Medicilor București, cu avertisment.

Desigur, e dreptul lor, iar eu nu voi discuta aici această decizie. În schimb, e dreptul meu de a o contesta în instanță. Pentru că mă încăpățânez să cred că în țara aceasta încă mai avem dreptul de a ne exprima opiniile, încă mai avem dreptul să ne facem meseria, să respectăm un legământ, să avem grijă de ființa umană și să salvăm vieți”, a scris Adina Alberts pe contul său de Facebook.