Judecătorul Cristi Danileț, NEMULȚUMIT de amânarea pensionării anticipate a magistraților: Trebuie să dispară cu totul

Judecătorul Cristi Danileț susține că proiectul care amână pensionare anticipată a magistraților este binevenit, dar că acesta nu rezolvă problema de fond.

”E nevoie de așa ceva, însă este doar o amânare a problemei de personal, pe care o are justiția română. O astfel de prevedere cu privire la pensionarea anticipată a magistraților nu are nici un corespondent în realitate, pentru că ar genera o eliberare a unui număr mare de magistrați din funcție și imposibilitatea angajării unor noi magistrați, într-un timp relativ scurt. Deci această prevedere nu trebuie să intre în vigoare, dar chiar dacă se va amâna doar un an de zile, peste un an vom avea din nou aceeași problemă. În opinia mea, dispoziția trebuie să dispară cu totul, trebuie eliminată cu totul din legislație”, a declarat Dănileț la RFI.