Judokanii români se pregătesc cu sportivi și antrenori din Japonia

Zeci de sportivi români se pregătesc deja pe tatami alături de judokani din patria mamă a acestui sport. Astăzi, la București, reprezentanții Federației Române de Judo, ai Comitetului Olimpic și sportiv român și oficialități din provincia Japoneză Fukuoka au semnat un memorandum de pregătire comună, ce are ca scop îmbunătățirea performanțelor sportivilor români, anunță realitatea.net.

Începând de anul trecut, judokanii români din lotul olimpic se pregătesc tocmai în Japonia, asistați de un antrenor japonez. Președintele Comitetului Olimpic și sportiv român susține astfel de inițiative în sprijinul tuturor federațiilor cu șanse reale de a obține rezultate la Tokio 2020.

"Am făcut un protocol cele două orase prin care federatiile din România pot accesa stagii de pregatire in Japonia. Federația Română a stabilit un contact si cu primaria din Fukuoka. Sunt mai multe provincii, mai multe prefecturi din japonia care in baza un unui program guvernamental pot organiza stagii de pregatire cu diferite echipe nationale, cu diferite federatii din toata lumea in vederea pregatirii pentru Jocurile Olimpice de la Tokio", a declarat Mihai Covaliu, președintele COSR.

"Pe noi din judo ne onoreaza foarte mult aceasta colaborare si in plan administrativ cu Japonia, pentru că Japonia e mama judo-ului și ne onorează acest protocol pe care l-am semnat. Sperăm să fie de bun augur acest protocol si aceasta periooada de colaborare care a inceput deja si va continua pana la Olimpiada si sa luam medalii", a spus Cozmin Gușă, președintele FRJ.

Sportivii români au multe lucruri de câștigat în urma acestei experiențe.

"Scopul nu e ca romanii sa devina japonezi, ci mai degrabă să existe un schimb, astfel încât sportivii români să preia lucrurile bune de la sportivii japonezi și să le adapteze la felul în care sunt ei", spune antrenorul nipon Kohei Oishi.

"A fost un vis mai vechi de -al meu pe care l-am realizat datorita domnului Oishi care ne-a pus in legatura cu primaria din koga si am reusit ca in 2 stagii sa ducem si lotul de juniori si de seniori, copii de viitor, cadeti si juniori care au stat o luna de zile din japonia si au vazut sistemul japonez care ne ajuta foarte mult pe noi in viitor

Primarul orașului Koga din Fukuoma și-a pierdut bagajele între zboruri însă s-a arătat încântat de România și mai ales de preparatele culinare specifice pe care le-a degustat deja cu ajutorul sportivilor pe care i-a cunoscut în Japonia", a declarat Florin Berceanu, antronorul lotului național olimpic al României.