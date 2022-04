Juergen Klopp şi-a exprimat satisfacţia pentru victoria din Lisabona: Global, am fi putut înscrie mai multe goluri. Suntem pregătiţi şi vrem să ne calificăm

Antrenorul german Juergen Klopp şi-a exprimat satisfacţia pentru victoria echipei FC Liverpool în faţa Benficăi Lisabona (3-1), marţi seara, în prima manşă a sferturilor de finală ale Ligii Campionilor, afirmând că formaţia sa a făcut ''jumătate din treabă'', informează AFP, citat de Agerpres.

"Global, am fi putut înscrie mai multe goluri, portarul a fost cel mai bun jucător de la Benfica. Rezultatul este just, dar ştiam că va fi dificil. Acum suntem în avantaj în faţa adversarului nostru şi am făcut jumătate din treabă. Suntem pregătiţi şi vrem să ne calificăm", a afirmat tehnicianul german."Am pierdut câteva mingi în cele mai proaste momente, iar asta le-a permis lor să se lanseze pe contraatac. Ei s-au apărat bine pe ultima linie şi ştiam că dacă Benfica va marca lucrurile se vor complica chiar dacă noi aveam 2-0. Meciul a devenit mai deschis, însă noi ne-am păstrat echilibrul şi nu am cedat prea multe ocazii", a spus Klopp.Liverpool a făcut un pas mare spre semifinalele Ligii Campionilor la fotbal, după ce a învins-o cu 3-1 (2-0) pe Benfica, marţi seara, la Lisabona, într-un meci din prima manşă a sferturilor de finală.''Cormoranii'' s-au impus prin golurile marcate de Ibrahima Konate (17), Sadio Mane (34) şi Luis Diaz (87), golul de onoare al ''vulturilor'' fiind reuşit de uruguayanul Darwin Nunez (49).Manşa secundă se va juca în data de 13 aprilie, pe Anfield.