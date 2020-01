Julia Louis-Dreyfus, Lin-Manuel Miranda și Anthony Ramos, printre prezentatorii Oscarurilor 2020

Gal Gadot, Timothée Chamalet, Julia Louis-Dreyfus, Lin-Manuel Miranda, Anthony Ramos şi Mark Ruffalo sunt câţiva dintre actorii care vor prezenta viitoarea gală a premiilor Oscar care se va desfăşura la Dolby Theatre din los A?ngeles (SUA), pe 9 februarie, relatează EFE potrivit Agerpres.

Academia de Arte şi Ştiinţe Cinematografice de la Hollywood a anunţat marţi numele a câtorva celebrităţi care vor înmâna premiile sau care vor susţine recitaluri precum Zazie Beetz, Will Ferrell, Mindy Kaling, Kelly Marie Tran şi Kristen Wiig.Surse citate de The Hollywood Reporter informează că Academia îi va aduce un tribut regretatului sportiv Kobe Bryant în cadrul ceremoniei, în timp ce la tradiţionalul prânz al nominalizaţilor se va păstra un minut de reculegere pentru fostul baschetbalist care a câştigat un Oscar în 2018 ca producător al unui scurtmetraj.Anterior, Academia a informat că laureaţii cu Oscar de anul trecut Rami Malek, Olivia Colman, Mahershala Ali şi Regina Kings, vor participa la gala care nu va avea nici la această ediţie un maestru de ceremonii.Potrivit organizatorilor, în umătoarele săptămâni vor fi anunţate şi restul vedetelor care vor participa la ceremonie.Pentru al doilea an consecutiv, ediţia din 2020 a premiilor Oscar nu vor avea un singur prezentator, după cum a confirmat şi Karen Burke, preşedinta postului ABC, care organizează şi transmite în direct premiile Oscar în SUA.Responsabila a explicat că gala fără un prezentator unic "a funcţionat anul trecut", astfel încât va fi menţinut în continuare acest format.În 2019, Academia a decis să renunţe la maestrul de ceremonii după ce actorul ales, comicul Kevin Hart, a decis să nu mai prezinte gala în urma controversei suscitate de comentariile sale homofobe pe care le-a postat pe Twitter în urmă cu câţiva ani.O gală Oscar fără prezentator nu mai avusese loc de 30 de ani, însă critica a văzut cu ochi buni desfăşurarea ceremoniei din 2019, astfel încât şi alte gale, precum cea a premiilor Emmy pentru televiziune, au optat pentru acelaşi format.