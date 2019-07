Actriţa şi cântăreaţa Julie Andrews îşi va rememora cariera în cadrul unui spectacol unic care va avea loc la Southbank Centre din Londra pe 2 noiembrie, scrie BBC, potrivit news.ro.

În „A Conversation with Dame Julie Andrews” ea va discuta despre viitorul volum de memorii „Home Work: A Memoir of My Hollywood Years” cu actorul Alex Jennings. Conversaţia va fi urmată de o sesiune de întrebări şi răspunsuri.

În vârstă de 83 de ani, actriţa este cunoscută la nivel mondial pentru rolurile din „Sunetul Muzicii/ Sound of Music” (1965) şi „Marry Poppins” (1964).

Ea va primi, la Festivalul de Film de la Veneţia de anul acesta, Leul de Aur onorific pentru întreaga activitate.

Andrews a jucat în peste 40 de filme, inclusiv „Victor Victoria” (1982), regizat de regretatul ei soţ, Blake Edwards. Sub îndrumarea lui, ea a mai jucat şi în „10” (1979) şi „S.O.B” (1981).

Mai recent, Julie Andrews a jucat în câteva comedii romantice, precum „Pretty Princess” (2001), alături de Anne Hathaway, şi în „The Princess Diaries 2: Royal Engagement” (2004).

În 2010, a făcut parte din distribuţia „Tooth Fairy” al lui Michael Lambeck, interpretare catalogată de Variety drept „perfectă în orice fel”.

Actriţa şi-a împrumutat vocea pentru filme de animaţie din francizele „Shrek” şi „Despicable Me”, dar şi pentru blockbuster-ul „Aquaman”.

Născută pe 1 octombrie 1935, în Anglia, Julie Andrews are în palmares un premiu Oscar, pentru rolul principal din „Mary Poppins” (1964), şi a mai primit două nominalizări pentru „The Sound of Music” (1965) şi „Victor Victoria” (1982). Este deţinătoarea a cinci Globuri de Aur, a două Primetime Emmy, a unui trofeu BAFTA, a două David di Donatello, dar şi a unui Grammy. A fost nominalizată la premiile Tony pentru rolurile din spectacolele „Camelot” şi „My Fair Lady”.

Artista a primit o stea pe Hollywood Walk of Fame în 1979.