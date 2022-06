Jumătate din populația lumii suferă de dureri de cap (Studiu)

În fiecare zi, 1 din 6 oameni de pe planetă are dureri de cap. Jumătate dintre ei experimentează dureri suficient de severe pentru a fi considerate migrene. Durerile de cap pot fi foarte neplăcute și pot produce dizabilități.

Unii oameni au dureri de cap din cauza stresului. Altele rezultă din utilizarea excesivă a medicamentelor precum analgezicele.

Cercetătorii au analizat 357 de articole științifice despre dureri de cap

O echipă de cercetare a ajuns la constatările prezentate mai sus printr-o analiză la scară largă a câteva sute de publicații. Revizuirea evidențiază cât de comune sunt problemele cu durerile de cap.

„Durerile de cap sunt o tulburare reală și extrem de frecventă. Afecțiunea este răspândită în țări de pretutindeni, deși pot exista diferențe”, spune Lars Jacob Stovner, profesor la Universitatea tehnică-științifică a Norvegiei.

Stovner și colegii săi au identificat 357 de articole publicate între 1961 și sfârșitul anului 2020.

Potrivit Medical Xpress, articolele au acoperit diferite țări și perioade de timp și au variat în abordările lor analitice.

Cu toate acestea, echipa de cercetare a reușit să analizeze datele pentru a explora prevalența tulburărilor de cefalee în întreaga lume.

Rezultatele, publicate în The Journal of Headache and Pain, indică faptul că mai mult de jumătate din populația lumii are o cefalee activă.

Confirmarea descoperirilor anterioare legate de cefalee

Existența durerilor de cap a fost notată acolo a existat un tip sau altul de cefalee în ultimele 12 luni.

Analizele ulterioare au arătat că, în orice moment dat, ceva mai puțin de 16% dintre oamenii din întreaga lume au dureri de cap.

Deși multe dintre studii nu au raportat tipuri specifice de cefalee, cele în care a fost menționat tipul durerii au indicat că aproximativ 7% din populația globală suferă de migrene în orice moment și aproape 9% suferă de cefalee tensională.

Analiza a subliniat, de asemenea, că incidența durerilor de cap a variat în funcție de sex, 17% dintre femei suferind de migrene, în comparație cu 8,6% dintre bărbați.

Durerea de cap prelungită de-a lungul a 15 sau mai multe zile pe lună a fost, de asemenea, mult mai frecventă la femei.

Stovner spune că constatările generale sunt în concordanță cu estimările anterioare ale incidenței durerilor de cap, incluzând Studiul Global Burden of Disease.

Cele mai afectate de dureri de cap sunt persoanele cu vârstă de muncă

Stovner și colegii săi au descoperit anterior că migrenele sunt cauza principală de dizabilitate pentru persoanele cu vârste sub 50 de ani.

„O mulțime de alte dureri corporale cresc pe măsură ce ne apropiem de vârsta de pensionare. Migrenele și durerile de cap sunt cele mai răspândite în cei mai activi ani ai vieții noastre”, spune Stovner, care lucrează și la Campania globală împotriva durerilor de cap.

El adaugă că durerile de cap pot avea cauze multiple, de la genetica unui individ la stres, la problemele de somn și până la utilizarea excesivă a medicamentelor.

Stovner subliniază că există multe opțiuni pentru prevenirea tulburărilor de cefalee sau tratarea lor atunci când apar.

„Durerile de cap sunt ceva ce serviciile de sănătate trebuie să ia în serios. Trebuie să informăm publicul, factorii de decizie și serviciile de sănătate despre această uriașă problemă de sănătate publică.

Trebuie să punem în aplicare un sistem bun care să le ofere tuturor celor care suferă de aceste afecțiuni acces la un tratament bun, precum și cunoștințe care le permit să reducă cât mai mult posibil impactul negativ”, spune el.