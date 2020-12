Jurgen Klopp şi-a schimbat părerea privind arbitrajul video: El consideră că utilizarea acestuia face ca jocul să fie mai puţin atractiv

Antrenorul echipei Liverpool Jurgen Klopp şi-a schimbat părerea privind arbitrajul video. Un susţinător al VAR, el consideră acum că utilizarea acestuia face ca jocul să fie mai puţin atractiv, potrivit news.ro.

"Nu mai sărbătorim golurile, mereu suntem în aşteptare, sunt poziţii de ofsaid aproape la milimetru. Multe lucruri nu mai sunt ca înainte", a declarat Klopp.

"Am fost de acord cu VAR când a apărut ideea, pentru că am crezut că a lua decizii corecte este benefic. Nu sunt sigur că am reflectat destul pe ideea VAR, pe timpul necesar pentru a lua decizia corectă şi acest lucru afectează jocul pe care îl iubim toţi", a mai spus el.

Liverpool a fost implicată în numeroase controverse legate de arbitrajul video în acest sezon.