Jurgen Klopp: Sunt mai fericit decât la prima finală de Champions League

Antrenorul Jurgen Klopp este la a treia finală a Ligii Campionilor cu Liverpool, după cele din 2018 şi 2019, şi spune că este la fel de fericit ca la prima calificare în ultimul act.

"La început am fost impresionaţi de ei. Nu construiam nimic. Nu am jucat în spaţiile potrivite. Aruncam mingi lungi şi ne forţam jocul. Am avut câteva mingi bune, dar niciodată suficiente pentru a avea ocazii. La pauză, le-am spus băieţilor că trebuie să fim mai puternici şi să ne mişcăm mai inteligent. Nu ne mişcam suficient. Nu ne găseam mijlocaşii. Cei trei atacanţi ai noştri au fost opriţi. Trebuia să rezolvăm toate acestea. Acestă finală, am impresia că este prima. Întotdeauna este ceva special. Mare respect pentru Villarreal. Este un stadion grozav şi ceea ce se face aici, ceea ce face Unai (n.r. - Emery) este incredibil. Am meritat, dar această victorie a venit în urma unei prestaţii uriaşe a băieţilor. Revenind de la 2-0... (...) Nu am vrut să apărăm rezultatul din prima manşă, ci să îcercăm să obţinem victoria", a declarat Kolpp, potrivit AFP, informează News.ro.

Liverpool s-a calificat pentru a zecea oară în istorie în finala Ligii Campionilor, după ce a învins, marţi, în deplasare, cu scorul de 3-2 (0-2), echipa Villarreal, în manşa a doua a semifinalelor. Liverpool s-a impus şi în tur, cu 2-0.

"Cormoranii" au câştigat de şase ori Liga Campionilor, în 1977, 1978, 1981, 1984, 2005 şi 2019 şi au pierdut finalele din 1985, 2007 şi 2018.