Juriile independente ale Festivalului de Film de la Berlin şi-au desemnat câştigătorii

Juriile independente ale Festivalului de Film de la Berlin şi-au desemnat, sâmbătă, câştigătorii, iar filmele cu cele mai multe premii au fost „There Is No Evil” al iranianului Mohammad Rasoulof, care nu şi-a putut părăsi ţara pentru a fi prezent la eveniment, dar a fost reprezentat de fiica lui, „Welcome to Chechnya” (SUA), de David France, şi „Father” (Serbia), de Srdan Golubović, potrivit news.ro.

Au fost anunţate premiile Amnesty Internaţional, ale juriului ecumenic, ale Sindicatului cinematografelor art house germane, ale Confederaţiei Internaţională a Cinematografelor de Artă, Federaţiei Internaţionale a Criticilor de Film şi premii ale publicului. Filmele premiate au fost selectate în competiţie, în secţiunile Encounters şi Panorama şi programul Forum.

„A fost o cursă lungă şi încântătoare în ultimele 11 zile”, a spus Mariette Rissenbeek, directorul executiv al festivalului. Împreună cu Carlo Chatrian, director artistic, ea a preluat anul trecut conducerea Berlinalei. „Am realizat un program care aparţine publicului, presei. Prezentăm filme care vorbesc despre lume. Filme care ne-au dus în locuri în care este greu să faci film. Toate filmele pe care le-am arătat aici nu au eroi, în sensul de supereroi, ci oameni cu mici puncte slabe, calităţi. Încercăm să fim un festival la timpul prezent”, a completat Chatrian.

În festival au fost prezentate aproximativ 350 de filme.

În secţiunea Forum a Berlinalei, lansată în urmă cu 50 de ani, au fost selectate şi două producţii româneşti - „Tipografic Majuscul”, de Radu Jude, şi documentarul „Ieşirea trenurilor din gară”, semnat de Jude împreună cu istoricul Adrian Cioflâncă.

În secţiunea Encounters, aflată acum la prima ediţie, a fost selectat şi lungmetrajul „Malmkrog” al lui Cristi Puiu.

Cea de-a 70-a ediţie a Festivalului Internaţional de Film de la Berlin îşi va desemna marii câştigători sâmbătă seară.

Berlinala se va încheia duminică, zi în care spectatorii au ocazia să revadă unele dintre filmele prezentate în festival.

Lista trofeelor acordate de juriile independente şi internaţionale:

Amnesty International Film Award (în valoare de 5.000 de euro) - „Welcome to Chechnya” (SUA), de David France

Premiile juriului ecumenic (experţi în film catolici şi protestanţi) - „There Is No Evil” (Germania, Cehia, Iran), de Mohammad Rasoulof (competiţia internaţională); „Saudi Runaway” (Elveţia), de Susanne Regina Meures, şi „Father” (Serbia, Franţa, Germania, Croaţia, Slovenia, Bosnia şi Herţegovina), de Srdan Golubović (Panorama), „Seishin 0/ Zero” (Japonia, SUA), de Kazuhiro Soda (Forum)

Premiul Gilde deutscher Filmkunsttheater (Guild of German Art House Cinemas), acordat unui film din competiţie - „There Is No Evil” (Germania, Cehia, Iran), de Mohammad Rasoulof

Premiul C.I.C.A.E. (Confederaţia Internaţională a Cinematografelor de Artă) pentru cel mai bun film din Panorama - „Digger” (Grecia), de Georgis Grigorakis

Premiul C.I.C.A.E. pentru cel mai bun film din Forum - „The Calming” (China), de Song Fang

Panorama Audience Awards - lungmetrajul de ficţiune „Father” (Serbia, Franţa, Germania, Croaţia, Slovenia, Bosnia şi Herţegovina), de Srdan Golubović; documentarul „Welcome to Chechnya” (SUA), de David France

Premiul cititorilor cinefili ai Berliner Morgenpost (competiţie) - „Effacer l'historique” (Franţa, Belgia), de Benoît Delépine şi Gustave Kervern

Premiul cititorilor cinefili ai Tagesspiegel (Forum) - „Chico ventana también quisiera tener un submarino” (Uruguay, Argentina, Brazilia, Olanda, Filipine), de Alex Piperno.