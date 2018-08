Jurnalist american,reținut și interogat pe aeroportul din Tel Aviv. Autoritățile spun că e vorba de o eroare administrativă

Un jurnalist american evreu de prim-plan a declarat luni că a fost reţinut de autorităţile israeliene pe aeroportul din Tel Aviv şi interogat despre activitatea sa politică, ultimul dintr-o serie de astfel de incidente, relatează Reuters, preluată de Agerpres.

Peter Beinart, editor contributor la The Atlantic şi editorialist la cotidianul liberal evreiesc The Forward, a scris pe Twitter că a fost reţinut pe aeroportul Ben Gurion duminică, când a venit în Israel pentru a-şi vizita familia.Într-un articol din The Forward, Beinart a relatat că a fost dus într-o cameră din aeroport şi interogat de un agent al serviciilor de securitate israeliene despre motivele vizitei sale."Apoi a început interogatoriul politic. Am fost implicat în vreo organizaţie care ar putea provoca violenţă în Israel? Am răspuns că nu. Am fost implicat în vreo organizaţie care ameninţă democraţia în Israel? Am spus nu şi am precizat că sprijin organizaţiile israeliene care folosesc mijloace non-violente pentru a apăra democraţia în Israel", a scris el.Beinart mai spune că a mai fost întrebat şi despre un protest la care a participat în timpul unei vizite anterioare, în oraşul palestinian Hebron din Cisiordania ocupată. El a fost eliberat după circa o oră, potrivit propriilor spuse.La câteva ore după ce Beinart a postat pe Twitter despre incident, biroul premierului Benjamin Netanyahu a dat publicităţii un comunicat în limba engleză în care menţiona: "Premierul Netanyahu a aflat despre interogarea dlui Beinart de pe aeroportul Ben Gurion şi a discutat imediat cu forţele de securitate ale Israelului pentru a ancheta cum s-a întâmplat acest lucru. I s-a spus că a fost o greşeală administrativă"."Israelul este o societate deschisă care îi consideră bineveniţi pe toţi - critici şi susţinători deopotrivă. Israelul este singura ţară din Orientul Mijlociu unde oamenii îşi exprimă opiniile liber şi robust", se mai precizează în comunicat.În ultimele câteva săptămâni, cel puţin trei activişti propalestinieni care au venit în Israel de peste hotare au declarat că au fost reţinuţi la frontieră de oficiali ai serviciilor de securitate israeliene şi interogaţi despre activitatea lor politică, notează Reuters.