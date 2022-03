Jurnalistul american ucis în Ucraina lucra pentru 'The Time Studios'

Jurnalistul american Brent Renaud a fost ucis duminică de forțele ruse în Ucraina. Se afla într-o mașină alături de Juan Arredondo și filmau plecarea unor refugiați din Irpin, când s-a tras asupra mașinii. Jurnalistul lucra pentru The Time Studios.

Citește și: Jurnalist american împușcat în Ucraina povestește cum au fost atacați el și colegul său (video)

„În calitate de regizor și jurnalist premiat, Brent a abordat cele mai dificile povești din întreaga lume, adesea alături de fratele său Craig Renaud. În ultimele săptămâni, Brent se afla în regiune și lucra la un proiect al TIME Studios axat pe criza globală a refugiaților. Inimile noastre sunt alături de toți cei dragi lui Brent. Este esențial ca jurnaliștii să poată acoperi în siguranță această invazie în curs de desfășurare și criza umanitară din Ucraina”, a postat Time.

Brent Renaud, născut pe 2 octombrie 1971 în Tennessee, a fost un realizator de documentare şi fotograf care şi-a început cariera acoperind atacurile teroriste din 11 septembrie din New York şi războiul ulterior din Afganistan. Pentru New York Times, a urmărit cutremurul din Haiti, războiul drogurilor din Mexic şi a produs serialul TV „Off to War” despre o unitate a Gărzii Naţionale desfăşurată în Irak.

A regizat mai multe proiecte de televiziune şi film, inclusiv documentarul HBO „Dope Sick Love” şi serialul TV câştigător al premiului Peabody, „Last Chance High”.

În timpul anului său de bursă, Renaud a studiat efectele traumei şi bolilor mentale şi emoţionale asupra ratelor sărăciei şi violenţei în America.