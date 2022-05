Jurnalistul Digi24 reținut în Transnistria spune prin ce a trecut: 'Am fost înconjurați de un grup de oameni îmbrăcați în civil și ne-au cerut să îi însoțim'

Doi jurnaliști de la Digi24 au fost reținuți, timp de 6 ore, în Tiraspol, regiunea Transnistria, unde făceau o serie de reportaje. Cei doi au fost eliberați la intervenția Ministerului Afacerilor Externe de la București, ale autorităților moldovene și ale OSCE.

”Eram în regiunea transnistreană și, după o serie de reportaje în Tighina, am mers către așa-numita capitală a așa-numitei republici. Aproape de centrul orașului am fost înconjurați de un grup de oameni îmbrăcați în civil și ne-au cerut să îi însoțim. Ne-au spus, apoi, că sunt de la așa-numitul minister de interne. Am fost reținuți timp de 6 ore și am fost anchetați despre ce facem în regiune. După 6 ore, timp în care nu am avut acces la telefon, am fost eliberați și ni s-a cerut să părăsim Transnistria. Suntem în siguranță!”, a spus Alexandru Rotaru, jurnalist Digi 24.

"În seara zilei de 10 mai 2022, Ministerul Afacerilor Externe a fost informat cu privire la faptul că doi jurnalişti români, prezenţi în interes profesional în regiunea transnistreană a Republicii Moldova, nu mai pot fi contactaţi de către redacţie, aceştia fiind - aşa cum s-a aflat ulterior - reţinuţi de forţele de securitate ale aşa-ziselor "autorităţi" transnistrene. Ca urmare a dispoziţiei ministrului afacerilor externe Bogdan Aurescu, Ambasada României la Chişinău a întreprins în regim de urgenţă demersuri pe multiple canale, inclusiv pe lângă autorităţile competente ale Republicii Moldova şi Misiunea în Republica Moldova a Organizaţiei pentru Securitate şi Cooperare în Europa, fiind obţinută, după doar câteva ore, eliberarea celor doi jurnalişti", a transmis, miercuri, MAE.

Conform sursei citate, cei doi jurnalişti au fost însoţiţi, în condiţii de securitate, spre Chişinău, unde se află în siguranţă, urmând să se întoarcă în România.

"MAE informează că Centrala MAE şi misiunea diplomatică română de la Chişinău nu au fost informate în prealabil despre intenţia celor doi jurnalişti de a se deplasa în regiunea transnistreană a Republicii Moldova, în condiţiile în care, recent, aşa-zisele "autorităţi" transnistrene au impus o interdicţie de intrare a jurnaliştilor străini în teritoriul controlat de acestea, la care se adaugă contextul recentelor incidente înregistrate, în circumstanţe încă neclare, în această regiune. MAE adresează mulţumiri deosebite autorităţilor Republicii Moldova şi celorlalte autorităţi române implicate pentru acţiunea promptă şi eficientă care, alături de demersurile MAE, prin Ambasada României la Chişinău, au condus la eliberarea celor doi jurnalişti români", a precizat ministerul.

Totodată, MAE adresează rugămintea jurnaliştilor interesaţi să se deplaseze în regiunea transnistreană a Republicii Moldova să contacteze Ministerul în prealabil şi să evite deplasarea în perioada următoare.