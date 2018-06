Justiţia din SUA permite trustului AT&T să achiziţioneze grupul media Time Warner

O instanţă federală din Statele Unite a decis marţi seară că trustul AT&T Inc. poate definitiva procedura achiziţionării grupului media Time Warner Inc., informează cotidianul The Wall Street Journal.

Judecătorul Richard Leon a respins astfel contestaţia Departamentului Justiţiei, care argumenta că acest acord ar elimina concurenţa pe piaţa televiziunilor din Statele Unite.

Judecătorul federal a stabilit că decizia AT&T de achiziţionare a grupului Time Warner pentru suma de 85,4 miliarde de dolari este legală.

Dincolo de fuziunea celor două trusturi, decizia va avea repercusiuni în domeniile media şi telecomunicaţiilor, în contextul în care sunt contestate alte potenţiale contracte, care implică trusturile Walt Disney, Comcast Corporation şi 21st Century Fox. Hotărârea judiciară va fi un reper în aplicarea reglementărilor concurenţiale în mandatul preşedintelui Donald Trump, notează WSJ.