Justitia spaniola anulează ordinul de închidere a Madridului și a altor 9 municipii din zona metropolitana

De vineri ,Madridul și inca 9 municipii din zona metropolitana au fost închise printr-un ordin al Ministerului Sănătății ,in scopul stopării extinderii Coronavirusului.

Masura a afectat circa 5 milioane de locuitori, a căror mobilitate a fost limitata.

De vineri și pana azi,au existat contre dure între Guvernul local Madrid și Ministerul Sănătății. Prima parte afirma ca numărul contaminarilor este in scădere, pe când statisticile raportate de cealalata parte nu coincideau, erau in creștere. Disputa a ajuns in contencios.

Joi, Curtea Superioară de Justiție din Madrid (TSJM) a refuzat să aprobe restricțiile la care au fost supuși cei aproape cinci milioane de madrileni, pronuntandu-se că Ministerul Sănătății nu poate limita drepturile fundamentale printr-un simplu ordin.

Si totusi,Spania si Madridul raman in zona galbena de Coronavirus,una periculoasa.