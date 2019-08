Juventus îl vrea pe Christian Eriksen

Considerată una dintre marile favorite la cucerirea Ligii Campionilor, Juventus îşi pregăteşte în continuare strategia de transferuri pe termen lung. Concret, campioana Italiei se gândeşte la numele importante pe care le poate aduce în vara anului următor, deşi are un lot foarte valoros, potrivit Mediafax.

AS notează că torinezii vor să îl transfere pe Christian Eriksen (27 de ani), şi nu oricum. Danezul mai are contract cu Tottenham până în vara anului 2020, astfel că Juventus poate începe demersurile pentru aducerea mijlocaşului, fără bani, din postura de jucător liber de contract. Din ianuarie, jucătorul are dreptul să îşi decidă următoarea destinaţie dacă nu ajunge la un numitor comun cu gruparea din Anglia. Cum Juventus şi-a manifestat intenţia cuceririi Ligii Campionilor, iar Tottenham a avut neşansa să piardă ultima ediţie, mijlocaşul ar putea încerca o experienţă în Italia, mai ales că Juventus a făcut în ultimii ani transferuri remarcabile. Cel care insistă pentru mutare este antrenorul Maurizio Sarri, care îl cunoaşte pe jucător din perioada în care o pregătea pe Chelsea.

Eriksen a fost o piesă importantă în echipa lui Mauricio Pochettino în sezonul precedent. Acesta a evoluat în 51 de partide, reuşind să marcheze de zece ori şi să ofere 17 pase decisvie. Cu Tottenham, mijlocaşul a ajuns în acest sezon până în finala Ligii Campionilor, pierdută în faţa rivalei Liverpool, scor 2-0. Mohamed Salah şi Divock Origi au punctat pentru ”cormorani” în partida care a avut loc chiar la Madrid, pe Wanda Metropolitano.

Eriksen mai are contract cu Tottenham până la finalul sezonului următor. Pe Transfermarkt, mijlocaşul este cotat la 100 de milioane de euro. 27 de goluri şi zece pase decisive a bifat Eriksen în cele 89 de partide pentru echipa naţională a Danemarcei.