Juventus şi Napoli, victorii convingătoare în prima etapă din Serie A

La Torino, Juve s-a impus prin golurile marcate de Angel di Maria (26) şi Dusan Vlahovic (43, 51).Napoli a punctat prin Khvicha Kvaratskhelia (37), Victor Osimhen (45), Piotr Zielinski (55), Stanislav Lobotka (65) şi Matteo Politano (79), în timp ce pentru gazde au înscris Kevin Lasagna (29) şi Thomas Henry (48).Celelalte rezultate:SâmbătăAC Milan - Udinese 4 - 2Sampdoria - Atalanta Bergamo 0 - 2Lecce - Inter Milano 1 - 2Monza - Torino 1 - 2DuminicăFiorentina - Cremonese 3 - 2La Spezia - Empoli 1 - 0Pe primul loc în clasament se află Napoli, Juventus, AC Milan, Atalanta Bergamo, Fiorentina, Inter Milano, Lazio, AS Roma, Juventus, AS Roma, La Spezia cu câte 3 pct, etc.