Kaiac-canoe: Ion Bîrlădeanu - Nu e un buget excepţional, dar nici rău

Preşedintele Federaţiei Române de Kaiac-Canoe, Ion Bîrlădeanu, a declarat pentru AGERPRES că bugetul pentru anul 2023 nu este unul excepţional, dar nici rău, în contextul în care necesarul pentru acoperirea tuturor activităţilor era de şase milioane de lei.

Federaţia Română Kaiac-Canoe a primit de la Ministerul Sportului un buget de 4,39 milioane de lei pe acest an, comparativ cu 3,88 milioane în 2022, adică o creştere de circa 500.000 de lei.''Nu e un buget excepţional, dar nici rău. Acum suntem mulţumiţi că avem cu aproape 500.000 de lei mai mult ca anul trecut. Şi noi anul trecut ne-am făcut treaba până la capăt. Noi acum facem o estimare, dar nu poţi să fii 100% sigur de cheltuieli. Mai facem mici economii. Ţinând şi cont în ce conjunctură se află ţara şi toată lumea în ziua de astăzi, suntem OK. Putea fi şi mai rău, nu putem să ne plângem că nu avem cu ce să ne facem treaba'', a spus preşedintele FRKC.Ion Bîrlădeanu a adăugat că bugetul va ajunge pentru primele trei trimestre, dar în mod normal ar fi fost nevoie de şase milioane de lei pentru desfăşurarea unei activităţi normale: ''Bugetul ne ajunge pe primele trei trimestre. Aşa se întâmplă mereu, am împărţit deja banii. În ultimul trimestru nu mai aveam competiţii, dar oricum se va face o rectificare, ne mai ajută COSR-ul. Dar ne ajunge bugetul, nu are cum să nu ne ajungă. Noi am făcut înainte un calcul estimativ pentru 2023 şi ne-a ieşit cam şase milioane de lei. Adică să participăm la competiţii cu mai mulţi sportivi tineri, să creştem plafonul pentru masă la maximum. Aici ne ajută COSR-ul, pentru că altfel nu aveam cum să facem faţă la centrele naţionale olimpice de juniori (Bascov) şi tineret (Snagov) cu banii aceştia. Ne plăteşte casă-masă la cele două loturi, iar noi plătim doar o diferenţă pentru cazare şi masă''.Pentru a se încadra în buget, FRKC nu va putea trimite la competiţii decât sportivii cu şanse la clasări cât mai bune.''Noi prima oară am acoperit calendarul competiţional, dar în loc de 14 sportivi vom duce 12, în loc de opt ducem şase la competiţii. Mergem numai cu spuma, lucru care nu e corect până la urmă, dar nu avem ce face. Nu poţi să tai numai de la un compartiment, trebuie să tai de la fiecare. Altfel nu ai continuitate, se rupe lanţul undeva'', a adăugat Ion Bîrlădeanu.