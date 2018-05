Kamer Qaka a semnat pe cinci sezoane cu FCSB

Mijlocaşul Kamer Qaka, de la CSM Politehnica Iaşi, a semnat un contract valabil pe cinci sezoane cu FCSB şi se va alătura lotului în luna iunie. Kamer Qaka va purta tricoul cu numărul 92.

"Sunt foarte fericit că am semnat cu cel mai mare club din România. Sper din tot sufletul să am evoluţii bune şi să am parte, alături de noii mei colegi, de bucurii foarte mari şi de cât mai multe trofee. Abia aştept să începem pregătirea şi să joc primul meu meci în tricoul roă-albastru”, a declarat Qaka.

Kamer Qaka este un fotbalist albanez născut pe 11 aprilie 1995, la Pec. Acesta a emigrat în copilărie, alături de familie, în Norvegia şi a început fotbalul la Academia celor de la Valerenga Oslo. În 2013 a fost transferat de Raufoss IL, la care a rămas până în februarie 2014, când a ajuns la Honefoss. Au urmat Sarprsborg 08 şi Kristiansund BK, pentru ca în iulie 2017 să se transfere gratuit la CSM Politehnica Iaşi. În Copou, mijlocaşul în vârstă de 23 de ani a evoluat in 30 de partide oficiale în Liga 1 şi în Cupa României, oferind două pase de gol.

El a debutat pentru echipa naţională a Albaniei în 2017, având, până în prezent, două meciuri internaţionale.