Karolina Pliskova încetează colaborarea cu Conchita Martinez

Tenismena cehă Karolina Pliskova (locul 2, WTA) nu va mai colabora cu antrenoarea iberică Conchita Martinez şi în sezonul 2020, scrie WTA. Cehoaica a anunţat pe Instagram despărţirea de Martinez, în ciuda unui sezon foarte bun

Am decis să nu mai lucrez cu Conchita. A fost o decizie dificilă, pentru că sezonul acesta a fost excelent. Mulţumesc pentru tot acest an şi îţi doresc ce e mai bun. Viaţa e o schimbare!”, a scris Karolina Pliskova, pe Instagram.

Colaborarea tenismenei cehe cu Conchita Martinez a început la US Open, în 2018, unde Pliskova a atins sferturile de finală, fiind învinsă de Serena Williams, după care iberica a devenit antrenoare permanentă din februarie 2019. Sub coordonarea lui Martinez, Pliskova a câştigat patru titluri în acest an, la Brisbane, Roma, Eastbourne şi Zhengzhou, încheind anul pe locul al doilea în clasamentul WTA, cea mai bună poziţie la final de an din carieră.

În momentul de faţă, Pliskova nu a reuşit să câştige niciun titlu de Grand Slam în carieră, în 2019 având o semifinală la Australian Open, a pierdut în turul al treilea la Roland Garros, în optimi la Wimbledon şi US Open. La rândul său, Simona a reuşit poate cea mai bună afacere pe final de sezon: reîntoarcea în staff-ul său a antrenorului australian, Darren Cahil.

Şi Naomi Osaka s-a despărţit de antrenorul Jermaine Jenkins cu scurt timp înainte de Turneul Campioanelor. Nipona renunţase şi la Sascha Bajin imediat după ce a câştigat Australian Open. Astfel că din sezonul viitor, Osaka va fi antrenată de tatăl său, la fel cum s-a întâmplat şi în acest final de sezon.