Kaspersky: 70% dintre oameni susţin că reţelele de socializare au un impact negativ asupra sănătăţii mintale

Şapte din zece oameni (70%) îşi schimbă atitudinea faţă de reţelele de socializare, dat fiind potenţialul lor impact negativ asupra sănătăţii mintale, susține un studiu întocmit de Kaspersky.

În acest context, Kaspersky a colaborat cu Neil Tranter, un profesor de mindfulness, pentru a dezvolta un curs dedicat meditaţiei, intitulat "Overcoming digital stress and smartphone addiction", care oferă utilizatorilor cunoştinţele şi instrumentele potrivite pentru a-şi desfăşura activitatea digitală mai atent.

Datele studiului de specialitate relevă faptul că 39% dintre respondenţi nu se simt în control şi nu sunt conştienţi de limitele lor de pe reţelele sociale, iar 23% trăiesc emoţii negative, ceea ce poate duce la creşterea nivelului de stres şi anxietate, informează Agerpres.

În plus, patru din zece persoane (38%) spun că îşi limitează sau reduc timpul petrecut pe social media. O altă tendinţă importantă în creştere este utilizarea aplicaţiilor de meditaţie.

Potrivit Insight Timer, aplicaţia gratuită de meditaţie pentru o comunitate de 19 milioane, în martie 2020, descărcările de aplicaţii au crescut cu 100% în întreaga lume, iar până la sfârşitul anului, minutele de meditaţie s-au majorat cu peste 30% faţă de anul anterior, până la totalul de 6 miliarde.

"Cursul de meditaţie "Overcoming digital stress and smartphone addiction" are drept scop să ajute oamenii să dezvolte o relaţie mai sănătoasă cu tehnologia, să înveţe abordări practice pentru a-şi înfrâna dorinţa de interacţiune cu tehnologia şi anxietatea de separare atunci când vine vorba de smartphone-uri şi oferă sfaturi despre cum să umpleţi pauzele din fiecare zi mai degrabă cu activităţi mindfulness, decât cu verificarea permanentă a dispozitivelor inteligente. Cursul explică modul în care utilizarea reţelelor sociale formează obişnuinţe, explorează neuroştiinţa FOMO (fear of missing out) şi explică modul în care compararea cu alţii pe social media poate declanşa "criticul interior"; în acelaşi timp, furnizează tehnici de auto-compasiune pentru a ajuta la rezolvarea unor astfel de conflicte interioare. Cursul include, de asemenea, o lecţie bonus, special dedicată provocărilor generate de munca la distanţă, menită să ajute oamenii să-şi dezvolte obiceiuri sănătoase de lucru şi să aibă un echilibru mai bun între viaţa profesională şi viaţa personală", se precizează într-un comunicat de presă al Kaspersky.

Sesiunea de meditaţie dedicată celor dependenţi de digital a fost dezvoltată de către profesioniştii în resurse umane din cadrul Kaspersky, alături de Neil Tranter.