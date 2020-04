ONG-urile de profil primesc 500.000 de euro pentru ajutorarea comunităţilor vulnerabile, de la Kaufland România

Kaufland România va oferi o finanţare de 500.000 de euro ONG-urilor din întreaga ţară care se mobilizează să ajute comunităţile şi grupurile cele mai vulnerabile, în contextul situaţiei generate de pandemia COVID-19, informează retailerul, într-un comunicat transmis, vineri, Agerpres.

"Decizia de a oferi sprijin financiar celor care vor să se implice vine ca reacţie la mobilizarea extraordinară a organizaţiilor neguvernamentale din ultimele trei săptămâni, în care zeci de asociaţii şi fundaţii din toate colţurile ţării s-au alăturat eforturilor autorităţilor locale şi centrale.

În acelaşi timp, acestea au făcut tot ce le-a stat în putinţă pentru a-şi menţine activităţile de sprijin pentru grupurile cu care lucrau în mod curent - vârstnici, persoane cu dizabilităţi sau boli incurabile, copii şi tineri din centre de zi sau comunităţi cu posibilităţi reduse.

Astfel, jumătate din bugetul alocat programului 'În stare de bine' pentru anul 2020 este redirecţionat către un apel de proiecte în valoare totală de 500.000 de euro", notează compania.



Conform retailerului, proiectele pot fi depuse de ONG-uri pe platforma www.instaredebine.ro/ajut, începând de luni, 6 aprilie, până la epuizarea bugetului, dar nu mai târziu de 29 mai 2020.



Proiectele, evaluate săptămânal, vor primi finanţare pentru sprijinirea accesului urgent la bunuri, servicii şi informaţii pentru comunităţile sau grupurile vulnerabile afectate de criza generată de coronavirus.

Printre tipurile de iniţiative eligibile se află: furnizarea de echipamente şi materiale medicale către unităţile spitaliceşti care au nevoie urgentă sau furnizarea de produse alimentare, dezinfectanţi, săpun, detergenţi; furnizarea de produse alimentare, dezinfectanţi, săpun, detergent (de ex: servicii de cumpărături pentru vârstnici, pachete alimentare şi cu materiale igienico-sanitare pentru copiii beneficiari ai centrelor de zi, pachete pentru igienă şi protecţie personală şi a locuinţei pentru persoane cu dizabilităţi şi familiile acestora); suport psihic şi emoţional pentru persoanele vulnerabile şi pentru cele care lucrează în domeniul medical şi social; informare şi formare a lucrătorilor sociali şi a voluntarilor care lucrează în această perioadă cu beneficiari vulnerabili, pentru desfăşurarea activităţii în condiţii optime de igienă şi siguranţă, precum şi asigurarea de materiale necesare pentru aceştia (mănuşi, măşti, dezinfectant).



De asemenea, se va acorda finanţare pentru proiecte ce vizează informare şi sprijin în medierea relaţiilor cu autorităţile în ceea ce priveşte măsurile impuse de starea de urgenţă, asigurarea accesului la sanitaţie, locuire, educaţie necesar grupurilor vulnerabile în condiţiile impunerii stării de urgenţă (de ex: acces apă şi canalizare, la încălzire şi electricitate, internet pentru şcoală online), informare şi suport pentru victimele violenţei domestice şi de gen sau sprijin pentru autorităţi în vederea soluţionării cazurilor de violenţă domestică în contextul impunerii izolării la domiciliu, reţele comunitare de sprijin care pot include mai multe tipologii de actori din comunitate (ONG-uri, instituţii sau administraţie publică, întreprinderi sociale, producători locali de alimente sau alţi reprezentanţi ai mediului privat, mass media), precum şi susţinerea autorităţilor cu know-how şi expertiză în activităţi de reconfigurare a proceselor administrative, efectuate cu scopul de a diminua nevoia de prezenţa fizică a cetăţenilor pentru obţinerea de documente, autorizaţii, certificate etc.



Un proiect poate obţine finanţare între 25.000 şi 150.000 lei, pentru o durată de maxim şase luni.



Programul care se adresează tuturor asociaţiilor, fundaţiilor şi federaţiilor care dezvoltă proiecte în domeniile cultură, sport şi viaţă sănătoasă şi cu prioritate grupurilor este susţinut de Kaufland România şi implementat cu sprijinul Fundaţiei pentru Dezvoltarea Societăţii Civile. Valoarea totală a granturilor nerambursabile alocate anual în cadrul programului se ridică la 1 milion de euro.



Kaufland se află printre cele mai mari companii de retail din Europa, cu 1.300 de magazine în opt ţări, 132.000 de angajaţi şi o reţea de 127 de magazine, în România.



În 2019, Kaufland România a primit, pentru a treia oară, certificarea Best Buy Award, care atestă că este lanţul de magazine cu cel mai bun raport calitate - preţ de pe piaţa locală, precum şi distincţia "Customers' Friend" pentru compania cu cele mai bune servicii pentru clienţi, acordată de Institutul internaţional ICERTIAS, în urma unei analize de piaţă.



Fundaţia pentru Dezvoltarea Societăţii Civile (FDSC) este o organizaţie neguvernamentală, independentă, înfiinţată în anul 1994, la iniţiativa Comisiei Europene. FDSC promovează o societate civilă puternică şi sustenabilă, care contribuie la apărarea valorilor democratice, prin sprijinirea actorilor societăţii civile, mobilizarea de resurse, încurajarea unui mediu favorabil şi întărirea cooperării cu celelalte sectoare.