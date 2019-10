Kelemen Hunor: 'Vom vota moțiunea de cenzură. Nu cred că acest guvern mai are combustibil'

Kelemen Hunor a afirmat, luni, la emisiunea „Gândurile lui Cristoiu”, că UDMR va vota moțiunea de cenzură. El a adăugat că e Guvernul care va urma după moțiune va avea un mandat simplu, deoarece, fiind la putere pentru o perioadă scurtă de timp, nu mai poate face minuni, anunță MEDIAFAX.

„Suntem poate cei mai previzibili parlamentari, așa vom face cum am spus, am semnat și vom vota. Așa am făcut și în iunie. Nu s-a schimbat din mai absolut nimic și în acest moment nu cred că mai sunt șanse de a schimba ceva. Lucrurile sunt foarte clare, vom semna moțiunea de cenzură.Nu cred că mai are acest guvern combustibil. S-a destrămat coaliția, nu văd direcția. Dacă ne uităm ce nu s-a întâmplat în lunile care au trecut altă concluzie nu pot să trag decât stop joc. Nu vreau să mai intru in detalii, ce proiecte de legi, cum s-a comportat Ministerul de Interne, ce proiecte sunt în parlament, în acest moment nu mai văd acel combustibil, acea rezervă”, a afirmat Kelemen Hunor, la emisiunea „Gândurile lui Cristoiu”.

Liderul UDMR a susținut că moțiunea de cenzură trebuia depusă în prima zi de sesiune parlamentară, fiind amânată pentru a intra în campanie electorală, însă viitorul Guvern va avea un mandat simplu, aflându-se la putere pentru scurt timp.

„În discuțiile mele cu colegii din parlament am spus că ar trebui discuția pe două paliere. Avem un an electoral cu două rânduri de alegeri și de gestionat treburile țării. Un guvern care nu permite nici cheltuieli mari nici derapaje economice și organizează țara așa cum trebuie. E un mandat simplu, spre finalul unui mandat nu poți să faci minuni. România de mult nu a avut posibilitatea să aibă patru ani fără alegeri, încă patru ani fără alegeri. Pe termen lung oamenii politici ar trebui să se gândească. Poți să construiești ceva”, a subliniat prezidențiabilul UDMR.

Totodată, Kelemen Hunor precizează că alegerile anticipate nu pot fi organizate, deoarece se încalcă decizii ale CCR.

„Anticipatele? Serios, știu exact cum funcționează mașinăria. Alegeri anticipate e aproape imposibil să provoci înainte cu jumătate de an, cu un an înainte de alegeri. trecem de deciziile CCR, nu e fezabil pentru mine. Trebuie gestionată această perioadă corect.

ce guvern? Cei care au anunțat că sunt gata pentru a prelua guvernarea. PNL a anunțat, a despus mouțiunea, au responsibilitatea aceasta. Noi trebuie să îi ajutăm pe ei. Ludovic Orban mi-a zis dfoarte corect, onest, acum trei săptămâni, că el va fi propunerea PNL. Au luat o decizie. Eu am spus bine, e treaba voastră. Dar este clar că nu rămâne țara fără Guvern. Orice om politic dacă vrea spă dea jos guvernul trebuie să fie conștient că trebuie să participe la guvernare”, a conchis Hunor.

Moțiunea de cenzură va fi dezbătută și votată joi, în Plenul Parlamentului. Liderul PNL mizează pe 247 de voturi.