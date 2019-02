Kelemen Hunor îi arată PISICA lui Eugen Teodorovici: 'Limita între curaj şi nebunie e o limită foarte subţire. Cred că a trecut de linie'

OUG 114 este o nebunie totală, declară la RFI preşedintele UDMR, Kelemen Hunor. El comentează afirmaţia ministrului de Finanţe, Eugen Teodorovici, care susţinea recent că Ordonanţa privind măsurile fiscale este ”cel mai curajos act normativ de după Revoluţie”, conform News.ro.

Kelemen Hunor spune că ”domnul Teodorovici e un om simpatic, dar greşeşte”.

Citește și: Victor Ponta anunță BREAKING NEWS: 'Ponta îl laudă pe Dragnea: Da, chiar îl laud!'

”Limita între curaj şi nebunie e o limită foarte subţire. Cred că a trecut de linie, ăsta nu e curaj, asta e o nebunie totală. Am spus în decembrie, am spus în ianuarie, am spus în februarie, mai repet o dată: a greşit, greşeşte. Nu poţi să dai o OUG prin care bulversezi tot sistemul fiscal şi nu numai, cu câteva zile înainte de Anul Nou, cuaplicabilitate imediat de la 1 ianuarie. Nu laşi şase luni nici măcar pentru administraţie să se pregătească, nu laşi nici măcar aşa cum scrie legea, şase luni de zile pentru bănci, pentru firme, pentru societăţi şi aşa mai departe”, a spus Kelemen Hunor la RFI.

Liderul UDMR atrage atenţia că OUG 114 riscă să fie adoptată tacit de Senat: ”Eu cred că toată OUG 114, noi am depus şi multe amendamente, vom mai depune amendamente, trebuie dezbătută cu urgenţă la Camera Deputaţilor, că mâine va trece tacit de Senat sau poimâine. Acolo am înţeles că au depus toate amendamentele toţi colegii din toate zonele, dar nu s-a dezbătut, fiindcă ministerul nu a avut timp să analizeze aceste propuneri, dar foarte repede ar trebui să introducem pe ordinea de zi a Camerei. Eu de la bun început am spus că în acest moment cea mai bună soluţie ar fi fost prorogarea termenului până în 2020 şi dezbaterea şi adoptarea până în iunie”.