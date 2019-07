Kelemen Hunor, mutare BOMBĂ - A negociat cu Viorica Dăcilă revenirea la Codul Administrativ aprobat de Parlament

Președintele UDMR, Klemen Hunor, a declarat, marți, pentru corespondentul MEDIAFAX, că a discutat cu premierul Viorica Dăncilă despre posibilitatea revenirii la Codul Administrativ aprobat în Parlament.

Kelemen Hunor, președintele UDMR, a avut, marți, o întâlnire cu premierul Viorica Dăncilă, liderul Uniunii propunându-i revenirea la Codul Administrativ aprobat în Parlament.

Citește și: Verdict DRAMATIC al medicilor privind starea de sănătate a lui Mihai Constantinescu

„Pe site-ul Ministerului Dezvoltării era o variantă, atunci eu am sunat-o pe doamna premier și i-am spus că nu este ok, că nu este corect și i-am cerut o întâlnire. Pe varianta adoptată în Parlament a Codului Administrativ trebuia aprobată prin OUG, fiindcă pe varianta votată în Parlament a existat o dezbatere de 6 – 7 luni cu toți factorii implicați și o parte din Opoziție a votat acea variantă. Curtea Constituțională a avut probleme de formă și nu de fond și față de Parlament, față de Legislativ și față de administrație. Aceasta ar fi varianta corectă și dacă tot nu a apărut în MO Codul aprobat prin OUG, atunci rugămintea mea este să introducă pe ordinea de zi a ședinței de Guvern săptămâna aceasta și eventual, dacă se poate, să se gândească la întoarcerea la acea variantă votată de Parlament. Asta am solicitat eu”, a declarat, pentru corespondentul MEDIAFAX, Kelemn Hunor.

Acesta i-a explicat premierului de ce crede că este o variantă mai bună cea aprobată în Parlament: „Pe partea cu vorbire limbii materne în administrație am dat un singur exemplu: încălcarea drepturilor obținute, drepturile obținute nu se anulează în funcție de statistici, deci încalcă acest principiu. Nu e bine ca funcționarii publici să aibă șin funcții de conducere în partide politice, e grav, plus că nu e bine ca interesul public național să fie prioritar față de interesul public local. Asta înseamnă că orice Guvern va anula și încăleca hotărârile autorităților locale”, a mai spus Kelemen.

Potrivit acestuia, premierul i-a spus că va analiza și va decide.

Întâlnirea dintre premierul Viorica Dăncilă și președintele UDMR, Kelemen Hunor, a avut loc la Palatul Victoria, la solicitarea liderului Uniunii.